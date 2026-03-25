Uzi, Atena, Beretta y Nix llegarán a reforzar a la Policía Bancaria e Industrial

Los agentes caninos Uzi, Atena, Beretta y Nix se incorporarán próximamente a las filas de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México para participar en diversas acciones, como la vigilancia en eventos de alta concentración, detección de explosivos o drogas.

Los cuatro canes trabajarán en el Grupo Cerbero (K9) de la Policía Bancaria e Industrial (PBI), su entrenamiento se basó en la detección de explosivos, como parte de las acciones de preparación y fortalecimiento institucional ante eventos de gran relevancia internacional, como la Copa del Mundo.

Foto: SSC

Cabe destacar que los binomios caninos de la PBI cuentan con un alto nivel de adiestramiento, disciplina y certificación, lo que permite su intervención eficaz en operativos de seguridad, así como en exhibiciones y acciones de proximidad social”, explicó la SSC.

En la PBI informó que su unidad canina tiene elementos altamente capacitados en diversas áreas, como es el caso de Randy, Zeus, Kira, Mali, Layla, Duncan, Balto y Toshka, especializados en la detección de narcóticos y enervantes.

Mientras que Yaky, Kali y Kratos cuentan con entrenamiento en la detección de explosivos; Simba y Killer, enfocados en labores de guardia y protección.

Foto: SSC

Así como Zory, de raza cobrador labrador, cuya especialidad es la búsqueda de personas en estructuras colapsadas.

Estos binomios caninos fortalecen la capacidad operativa y de respuesta de esta corporación ante diversas situaciones de riesgo. Con estas acciones, la SSC y la PBI refrendan su compromiso de fortalecer sus capacidades operativas, a fin de brindar mayor seguridad a la ciudadanía y a quienes visiten la capital del país”.

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