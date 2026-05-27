Castigarán hasta con 15 años de prisión la cobranza violenta en la capital

El Congreso local aprobó una reforma al código penal derivado de una iniciativa de la jefa de gobierno, Clara Brugada, para introducir la figura de “hostigamiento coercitivo” que ocurre cuando una persona amenaza o violenta a otra persona para extorsionarla.

Con la reforma esas agresiones se castigarán aunque el agresor no obtenga el pago que pretendía. La reforma se aprobó con 40 votos a favor y dos abstenciones.

El delito quedó plasmado en el artículo 209 Ter del código penal y se castigará con pena de cárcel de 3 a 7 años, pena y de multa de 500 a mil unidades de medida y actualización, es decir 58 mil 655 pesos a 117 mil 310 pesos.

La pena de cárcel aumentará en un 50% cuando “I. Se empleen armas o instrumentos peligrosos II. Se utilice a personas menores de edad; III. La víctima sea persona mayor, con discapacidad, niña, niño, adolescente o mujer embarazada; IV. Se empleen imágenes, mensajes escritos, audios o videos de contenido sexual íntimo, ya sean reales o simuladas” entre otras circunstancias.

Se reformó también el artículo 148 quinquies para establecer que quien se valga de la violencia física o moral, recurra al hostigamiento o intimidación para cobrar una deuda se le impondrá una pena de 10 a 15 años de prisión, y una multa de dos mil a tres mil Unidades de Medida y Actualización (UMA), es decir de 234 mil 600 pesos a 351 mil 900 pesos.

Al presentar el dictamen el diputado local de Morena y presidente de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia, Alberto Martínez Urincho expuso que en el dictamen también se incluyó una reforma para combatir la usurpación de identidad con inteligencia artificial (IA).

Para ello se reformó el artículo 211 Bis del código penal local para imponer una pena de uno a cinco años de cárcel a quien para usurpar la identidad de otra persona “manipule mediante las tecnologías de la información y comunicación archivos de imagen, video o voz para que parezcan originales, auténticos o reales”.

Y las penas se aumentarán en una tercera parte cuando la finalidad de la usurpación de identidad sea cometer el delito de pornografía, robo o fraude.