Pleito de tránsito termina con joven atropellado por camión de carga

En la alcaldía Venustiano Carranza, durante una discusión de tránsito, el chofer de un camión de carga “aventó” la unidad contra un conductor de una camioneta particular, quien perdió la vida de forma instantánea.

Los hechos ocurrieron en la avenida Oceanía y la calle Norte 25, de la colonia Moctezuma Segunda Sección, donde policías capitalinos atendieron el reporte emitido por frecuencia de radio.

La víctima, un joven de 27 años de edad, circulaba en una camioneta color blanco, acompañado de otro hombres, quienes al momento de circular por la zona, tuvieron una discusión con el conductor del camión de carga, también color blanco.

De acuerdo con el acompañante de la víctima, al bajarse de la unidad para reclamarle, el chofer “aventó” la pesada unidad y arrolló al joven.

Al sitio acudieron elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México y paramédicos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM).

Sobre el pavimento, encontraron al hombre atropellado, ya sin signos vitales.

Tras resguardar la zona, para permitir los trabajos periciales y el levantamiento del cuerpo, en el sitio fue detenido el conductor del camión de carga, de 35 años de edad, para ser presentado ante el Ministerio Público correspondiente, quien determinará su situación jurídica.