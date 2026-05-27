Tláhuac logra inserción laboral y emprendimiento con Escuelas de Oficios

La alcaldesa de Tláhuac, Berenice Hernández Calderón, afirmó ante comisiones del Congreso de la Ciudad de México que las Escuelas de Oficios de la demarcación se han consolidado como un modelo de capacitación para el trabajo, al reportar que 96 por ciento de sus egresados logró incorporarse al mercado laboral o emprender un negocio propio.

Durante su comparecencia, la funcionaria destacó que este programa forma parte de la estrategia de desarrollo económico territorial de su administración, enfocada en generar oportunidades para habitantes de pueblos, barrios y colonias.

Hernández Calderón informó que, además del nivel de inserción laboral y emprendimiento alcanzado por las Escuelas de Oficios, mil 480 personas fueron certificadas por la Secretaría de Educación Pública, lo que, dijo, fortalece sus posibilidades de desarrollo económico y autonomía productiva.

“Hoy, Tláhuac cuenta con un modelo de capacitación y formación para el trabajo que ya es referente y orgullo nacional”, sostuvo la alcaldesa ante legisladores locales.

La mandataria local aseguró que la capacitación laboral se ha convertido en una herramienta para ampliar oportunidades de ingreso, respaldar el autoempleo y fortalecer la economía popular en la demarcación.

De acuerdo con Hernández Calderón, la transformación económica de Tláhuac no se construye desde el escritorio, sino acompañando a quienes todos los días trabajan, producen, emprenden y sostienen la actividad económica en las comunidades.

La alcaldesa afirmó que su administración ha impulsado acciones para fortalecer el comercio local, apoyar a pequeñas y medianas empresas, así como generar oportunidades para emprendedores, productores y comerciantes.

En ese contexto, señaló que las Escuelas de Oficios forman parte de una política más amplia para invertir en la gente, abrir oportunidades y construir bienestar compartido.

“Porque invertir en la gente, abrir oportunidades y construir bienestar compartido también es transformación”, expresó.

Hernández Calderón también destacó que su gobierno ha entregado apoyos directos a emprendedoras, emprendedores y microempresas, con el objetivo de impulsar el talento, la creatividad y el esfuerzo que surgen en colonias y pueblos originarios.

Como parte de la estrategia económica, mencionó además la operación de Canasta Verde en las 12 coordinaciones territoriales, para fortalecer el consumo local y eliminar intermediarios, permitiendo que productores del campo vendan directamente a las familias de Tláhuac.

La alcaldesa sostuvo que estas acciones buscan que la economía local tenga impacto directo en las familias, mediante empleo, emprendimiento, capacitación, venta directa y apoyo a negocios comunitarios.

Ante el Congreso capitalino, Hernández Calderón afirmó que su administración mantendrá el impulso a la formación para el trabajo, al considerar que la capacitación técnica permite mejorar ingresos, abrir negocios propios y fortalecer la vida económica de la demarcación.

La funcionaria aseguró que el objetivo de estas políticas es generar empleo real, oportunidades y bienestar compartido, a partir de una agenda económica construida desde el territorio y con acompañamiento directo a la población.

De la misma forma, la funcionaria resaltó el Gran impulso que se le ha dado a la niñez y juventud de Tláhuac gracias al programa "Escuelas para la Vida", un espacio donde se brinda la atención a este sector de la población a través de actividades deportivas, recreativas, artísticas y culturales, con la finalidad de reconstruir el tejido social.

Puntualizó que este programa ha formado un gran semillero de músicos destacados, que puedan tener una preparación complementaria y que puedan destacar dentro de la sociedad.

Por último, la alcaldesa celebró que en Tláhuac se continúe trabajando en la Cuarta Transformación del país, con más oportunidades para aquellos sectores vulnerables, quienes por décadas no fueron atendidos.