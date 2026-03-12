Perrito 'Togo' el héroe que ayudó a encontrar víctimas en derrumbe de San Antonio Abad

En el marco del 170 aniversario del Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México, la corporación presentó el trabajo que realiza su binomio humano–canino, una unidad especializada en la búsqueda de personas atrapadas en estructuras colapsadas. El protagonista de esta demostración fue “TOGO”, un perro Pastor Alemán de línea de trabajo, que forma parte del equipo de rescate y que recientemente tuvo un papel clave durante el derrumbe ocurrido el 9 de marzo en Calzada San Antonio Abad, colonia Tránsito, alcaldía Cuauhtémoc.

TOGO trabaja junto a su manejador, el bombero Donovan Millán Álvarez, y fue precisamente este binomio el que logró localizar a los tres trabajadores que quedaron sepultados tras el colapso de la estructura en ese punto de la ciudad.

Demostración de la técnica

El director general del Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México, Juan Manuel Pérez Cova, explicó que la intención de realizar esta práctica pública fue mostrar cómo opera la célula de búsqueda y rescate en estructuras colapsadas, y recrear parte del procedimiento que se utilizó durante la emergencia de San Antonio Abad.

El objetivo es mostrar la parte técnica y operativa de nuestro trabajo. Hace unos días tuvimos un incidente muy lamentable, un colapso de estructuras con personas atrapadas, y con este simulacro queremos explicar cómo funciona nuestra célula de búsqueda y rescate y cómo fue diseñado su protocolo de actuación”, señaló el Jefe Vulcano.

Durante la demostración se realizó un simulacro de rescate. Debajo de un montículo de escombros fue colocada una persona que simulaba ser la víctima. Una vez activado el protocolo, TOGO inició la búsqueda y en menos de tres minutos logró ubicar el punto exacto donde se encontraba la persona atrapada, lo que permitió que el equipo de rescate interviniera para extraerla de manera segura.

Togo es todo un campeón

TOGO tiene cinco años de edad y dos años formando parte del Cuerpo de Bomberos capitalino. El pastor alemán sigue un estricto programa de entrenamiento constante junto a su manejador, además de un plan de alimentación balanceada y cuidados veterinarios, lo que garantiza su buen estado físico y su desempeño en este tipo de misiones.

Las autoridades no descartan que en el futuro la unidad K9 del Heroico Cuerpo de Bomberos crezca con más binomios, aunque reconocen que se trata de un proceso que requiere tiempo, entrenamiento especializado y selección cuidadosa. Por ahora, TOGO ya forma parte del equipo que está listo para entrar en acción cuando la ciudad lo necesite.

