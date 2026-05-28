Uno de cada tres habitantes de la CDMX padece alguna enfermedad

En la Ciudad de México, uno de cada tres habitantes presenta algún tipo de padecimiento, desde trastornos de salud mental como depresión y ansiedad, hasta enfermedades crónico-degenerativas como diabetes, hipertensión y obesidad.

Así lo reveló el programa Agentes de Transformación en Salud, una estrategia del gobierno capitalino que ha comenzado a mapear la realidad sanitaria de las 16 alcaldías.

Tras recorrer 187 mil 986 viviendas, las brigadas médicas, que forman parte del nuevo Sistema Público de Cuidados que fue aprobado el martes en el Congreso local, detectaron que una parte importante de la población nunca se había realizado estudios básicos o carece de acceso regular a servicios de salud.

“Uno de cada tres habitantes de cada vivienda presenta algún tipo de enfermedad, porque nunca se había realizado una medición o no tienen acceso a servicios de salud”, explicó Jessica Velázquez, licenciada en Promoción de la Salud y agente de Transformación en Salud de la Jurisdicción Sanitaria de Azcapotzalco, en entrevista con Excélsior.

A diferencia del programa federal Casa por Casa, que se centra en adultos mayores o personas postradas, la estrategia de la CDMX brinda atención a todos los integrantes de la familia.

El objetivo es la detección temprana en una ciudad donde la diabetes afecta a 2.3 millones de adultos, entre 13 y 16%, y la hipertensión junto con la obesidad alcanzan a 34.7% de los capitalinos.

Actualmente, 730 agentes recorren las colonias para realizar pruebas de glucosa, medición de presión arterial, peso y talla, así como entrevistas sobre hábitos y condiciones de vida.

La gente regularmente se atiende ya una vez que tiene la enfermedad (…) con este nuevo sistema de salud pública, lo que se pretende es ayudar a la población antes de que los padecimientos se compliquen.”

Una vez detectados los factores de riesgo, los pacientes no sólo son canalizados a clínicas, también a espacios comunitarios como Pilares y Utopías.

El enfoque busca mejorar el bienestar emocional y físico con actividades recreativas, ejercicio y orientación nutricional en las nuevas instalaciones de Iztacalco, Azcapotzalco y Venustiano Carranza.