Benito Juárez y sector turístico se declaran listos para Copa de Futbol

Con la mirada puesta en la próxima justa mundialista, la alcaldía Benito Juárez formalizó un decálogo de colaboración con los sectores turístico, hotelero y restaurantero. Este acuerdo busca consolidar a la demarcación como un referente internacional de servicio y seguridad, garantizando una experiencia de primer nivel para los millones de visitantes que se darán cita en la capital.

El alcalde Luis Mendoza enfatizó que la preparación no es una medida temporal, sino la extensión de un estándar de calidad de vida reconocido internacionalmente. El edil subrayó que el decálogo es un compromiso mayor para fortalecer al sector productivo más importante de la zona: el de servicios.

Este es el llamado a tener esa conciencia de lo que, no nada más el evento del mundial, créanme que Benito Juárez es un municipio, una alcaldía de talla internacional. Por eso hoy más allá de la firma de este decálogo, es un compromiso mucho mayor, porque hoy les estoy pidiendo obviamente en esta área, en esta relación que estamos construyendo de apoyo. Obviamente al sector productivo más importante que tenemos y debemos de tener: el del servicio”, señaló.

Foto: Mateo Reyes Arellano | Excélsior

Seguridad total con Blindar BJ360

Para sustentar esta promesa de hospitalidad, la alcaldía reforzó su estrategia "Blindar BJ360". El alcalde anunció la incorporación de 40 nuevas patrullas, equipo avanzado de protección civil y una ambulancia de terapia intensiva de clase mundial.

Daremos todas las garantías y apoyo institucional para que la inversión privada y el bienestar de los comensales y turistas estén plenamente respaldados", afirmó el mandatario, destacando que la demarcación mantiene la percepción de seguridad más alta de la megalópolis.

Su mensaje se centró en la unión de la alcaldía, iniciativa privada y los vecinos que actúan como un solo equipo para ofrecer seguridad, inversión y bienestar.

El decálogo firmado establece compromisos clave para asegurar la excelencia en el servicio, tales como orden y seguridad, atención digna y profesional, información clara, respuesta oportuna, cuidado del entorno y la imagen urbana, consumo responsable, inclusión y accesibilidad, respeto a las normas, comunicación permanente y una experiencia conjunta entre autoridades, sector privado y ciudadanía.

Foto: Mateo Reyes Arellano | Excélsior

El decálogo opera como una hoja de ruta para que Benito Juárez brille como el epicentro de la hospitalidad durante los 45 días del evento y más allá.

Capacidad turística y de hospedaje

La infraestructura de Benito Juárez está preparada para absorber la demanda del evento deportivo. Alberto Carlos Albarrán Leyva, director de la Asociación de Hoteles de la Ciudad de México, informó que la alcaldía cuenta con 64 hoteles y cuatro mil 800 habitaciones listas para recibir a turistas nacionales y extranjeros.

Esta capacidad se suma a una de las ofertas gastronómicas más ricas de la ciudad, representada por miles de establecimientos que generan empleo y bienestar diariamente.

En la firma del decálogo de colaboración también estuvieron presentes José Antonio Gayosso, representante del sector restaurantero y Jack Sourasky Olmos, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac) Ciudad de México, quienes coincidieron en que la Copa de Futbol es una oportunidad histórica para demostrar el profesionalismo y la ética del sector.