En BJ se aceleran operativos para reordenar y recuperar espacio público, rumbo al Mundial; alcalde Luis Mendoza 

Rumbo al Mundial, la alcaldía Benito Juárez intensificó los operativos de ordenamiento en corredores estratégicos, de de alta concentración de vecinos y turistas, como parte de una estrategia de recuperación del espacio público y ordenamiento urbano “que garantice seguridad y una sana convivencia” durante la justa mundialista, aseveró el alcalde Luis Mendoza.

Los operativos se han llevado a cabo principalmente sobre Calzada de Tlalpan, así como en inmediaciones del Hospital 20 de Noviembre, Plaza Manacar, el World Trade Center, Plaza de Toros y Ciudad de los Deportes.

En esos espacios se han retirado pérgolas, puestos y enseres que ocupaban banquetas y vialidades de manera irregular, precisó Mendoza Acevedo durante su comparecencia ante comisiones unidas del Congreso de la Ciudad de México

El edil panista dijo que una de las prioridades de su administración ha sido recuperar banquetas y vialidades que durante años fueron invadidas por comercio irregular o estructuras instaladas por establecimientos mercantiles.

“Hoy mucha gente y los vecinos lo saben. Yo inicié este gobierno con un slogan que se llama Orden y Seguridad, y esto se ha demostrado no nada más en números, sino en hechos y en la vida cotidiana”, afirmó.

“Fue una acción de gobierno enérgica, pero firme, para recuperar la calidad de vida de las vecinas y vecinos de Benito Juárez”, sostuvo.

Precisó que se han realizado más de 2 mil 120 recorridos de verificación y recuperación de espacios públicos, que derivaron en el retiro de 40 puestos fijos, 455 semifijos y más de 2 mil 700 enseres colocados irregularmente en vía pública.

“Los hechos son amores y no buenas razones”, dijo.

En materia de seguridad, el alcalde resaltó los resultados de la estrategia Blindar BJ 360, la cual —aseguró— mantiene a Benito Juárez como la alcaldía más segura de la Ciudad de México y de la Zona Metropolitana del Valle de México, además de ocupar el tercer lugar nacional entre municipios y alcaldías con mejor percepción de seguridad, según datos del INEGI.

“Vamos por el primer lugar nacional”, expresó ante diputados locales.

Mendoza afirmó que la percepción de seguridad en la demarcación aumentó más de cinco puntos en el último año , al pasar de 79.6 por ciento en mayo de 2025, a 84.4 por ciento en mayo pasado- y atribuyó esos resultados al trabajo coordinado con la Secretaría de Seguridad Ciudadana y al fortalecimiento operativo de la alcaldía.

Entre las acciones destacadas mencionó el Operativo Ladrillo, implementado en zonas de alta concentración de personas durante eventos deportivos y espectáculos masivos, particularmente en las inmediaciones del Estadio Ciudad de los Deportes y Plaza de Toros.

El esquema contempla la participación de más de 300 elementos y 50 patrullas híbridas arrendadas por la alcaldía, con las que se busca agilizar la atención de emergencias y reforzar la vigilancia.

Según el edil, el operativo ha permitido garantizar condiciones de seguridad para más de dos millones de asistentes a eventos realizados durante el último año.

“Tomamos el toro por los cuernos y asumimos responsabilidades por las y los vecinos”, afirmó al explicar las dificultades de movilidad y seguridad que enfrenta la zona durante eventos masivos.

Mendoza defendió además la decisión de rentar patrullas híbridas en lugar de adquirir unidades convencionales, al señalar que el ahorro en combustible permite destinar mayores recursos a estrategias de seguridad.

“Eso nos ayuda a gastar menos gasolina y lo que sobra podemos invertirlo en más y mejor estrategia para seguir fortaleciendo la seguridad”, explicó.

Además, afirmó que en su administración no se ha permitido ninguna nueva mega construcción inmobiliaria y dejó en claro que en Benito Juárez “en esta actualidad y en esta administración, no nos interesa ninguna nueva construcción irregular”.