Balacera en el bar Makali en la CDMX deja un muerto y cuatro heridos

Un ataque armado registrado al interior de un bar en la alcaldía Tlalpan, al sur de la Ciudad de México, dejó como saldo un hombre muerto y cuatro personas lesionadas, de acuerdo con información oficial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México.

Los hechos ocurrieron en el bar Makali, ubicado en la intersección de calzada Acoxpa y avenida División del Norte, en la colonia Prados Coapa Tercera Sección, una zona de alta actividad comercial y tránsito constante.

De acuerdo con el reporte policial, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México acudieron al lugar tras recibir alertas por detonaciones de arma de fuego.

En el sitio, un hombre que se encontraba en el estacionamiento del bar, herido de bala y con evidentes lesiones por arrastre, fue diagnosticado sin signos vitales, por lo que la zona fue acordonada y se dio parte a las autoridades ministeriales para los peritajes correspondientes”, destacó la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México.

En el mismo evento, cuatro hombres resultaron heridos, por lo que fueron trasladados a distintos hospitales. Hasta el momento, no se ha informado sobre su estado de salud.

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México acudieron al lugar tras recibir alertas por detonaciones de arma de fuego. Rodolfo Dorantes

Zona acordonada e investigación en curso

Tras el ataque, la zona fue acordonada para permitir las labores de peritaje. Personal ministerial realizó el levantamiento del cuerpo y la recolección de indicios balísticos, mientras se iniciaron las diligencias correspondientes.

La investigación se lleva a cabo en coordinación con la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, que busca esclarecer la mecánica de los hechos y dar con los responsables.

En coordinación con la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, ya se trabaja en las investigaciones del caso, con entrevistas ciudadanas y el análisis de las cámaras de videovigilancia del lugar y las de la zona”, agregó la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México.

Como parte de las indagatorias, las autoridades realizan entrevistas a testigos y analizan grabaciones de cámaras de seguridad tanto del establecimiento como de la zona aledaña.

La ubicación del bar, sobre dos de las principales vialidades del sur de la capital, incrementa la probabilidad de contar con registros visuales del ataque o de la huida de los agresores.

Hasta ahora, no se han reportado detenciones ni se han dado a conocer detalles sobre el móvil del ataque.

Violencia en bares de la capital

El hecho ocurre en un contexto de episodios recientes de violencia en centros nocturnos de la Ciudad de México.

En junio de 2024, una balacera en el bar Makali, ubicado en la alcaldía Coyoacán, dejó dos personas muertas y tres heridas, entre ellas menores de edad.

En ese caso, autoridades reportaron la localización de alrededor de 30 casquillos percutidos, y las investigaciones también se centraron en el análisis de cámaras de videovigilancia para identificar a los agresores.

Las autoridades capitalinas no han identificado a los responsables del ataque en Tlalpan, y las investigaciones continúan abiertas.

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