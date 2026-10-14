Banco de la Ciudad de México promoverá transformación en la capital

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, anunció la creación del Banco de la Ciudad de México, un proyecto institucional concebido como el brazo financiero de la transformación en la capital.

La iniciativa busca establecer una banca pública de desarrollo, diseñada para acelerar el crecimiento económico, detonar la inversión y fortalecer el emprendimiento local.

Durante la presentación de su segundo informe de gobierno, la mandataria capitalina detalló que la nueva institución financiera impulsará proyectos estratégicos en la metrópoli, a través de un modelo de colaboración de amplio alcance.

Anuncio la creación del Banco de la Ciudad de México, el brazo financiero de la transformación. Presentaremos un proyecto para construir una banca pública de desarrollo, para acelerar el crecimiento, la inversión y el emprendimiento", aseveró la jefa de Gobierno.

La propuesta prevé la integración del sector empresarial para consolidar un esquema de financiamiento sólido y sostenible en la capital del país.

Ante el legislativo local y representantes de diversos sectores, Brugada Molina enfatizó que el proyecto mantendrá una visión incluyente y de certidumbre económica para el capital privado.

Al abordar el modelo operativo y los alcances que tendrá el nuevo organismo financiero, la titular del Ejecutivo local dijo: "No se asusten, los que se puedan asustar por esto. Lo vamos a hacer incluso con la iniciativa privada".