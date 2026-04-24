Baja percepción de inseguridad en CDMX y sube confianza en la policía, reporta ENSU

La percepción de inseguridad en la Ciudad de México disminuyó 2.68% en el primer trimestre de 2026, con lo que suma dos trimestres consecutivos a la baja, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) del INEGI.

Con este resultado, la capital se ubica 34 puntos porcentuales por debajo del nivel más alto registrado en 2018, lo que refleja una tendencia sostenida de mejora en la percepción ciudadana.

A nivel territorial, 10 de las 16 alcaldías reportaron disminuciones, con caídas más marcadas en Milpa Alta (-18%), Azcapotzalco (-13%) y Cuauhtémoc (-10%).

Además, la seguridad dejó de ser la principal preocupación para la población y descendió más de 7% frente al mismo periodo de 2025, ubicándose ahora en el sexto lugar de prioridad.

En paralelo, aumentó el optimismo: el porcentaje de personas que considera que la seguridad mejorará pasó de 44.5% a 48.1%, es decir, un incremento de 7.8% respecto al trimestre anterior.

Otro dato relevante es que la percepción sobre el desempeño de la policía alcanzó su máximo histórico con 49.5%, lo que representa 12 puntos más que en 2019.

El Jefe de la Policía, Pablo Vázquez, señaló que se continuará trabajando, desde el Gabinete de Seguridad de la Ciudad de México, encabezado por la Jefa de Gobierno,@ClaraBrugadaM, en colaboración con el @GobiernoMX, para consolidar y seguir fortaleciendo los resultados en materia de seguridad en la capital del país.