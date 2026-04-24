Vinculan a proceso a Nazaret N por fraude, es la líder de MetaXchange 

La Fiscalía de la CDMX logró la vinculación a proceso a Nazaret “N”, a quien ubican como la pieza clave detrás de MetaXchange, una empresa que, según las investigaciones, operaba con un esquema tipo Fraude Piramidal.

Nazaret Rodríguez, CEO de MetaXchange Capital, fue detenida en CDMX por presunto fraude piramidal. Especial

Como se ha dicho ya van más de 120 denuncias por un golpe económico que supera los 150 millones de pesos. De acuerdo con la investigación, esta empresa ofrecía inversiones con ganancias de hasta 15% mensual, usando contratos, oficinas y cuentas bancarias para aparentar que todo era legal. Pero en realidad, el dinero que se pagaba a algunos inversionistas salía de lo que metían otros nuevos, típico esquema Ponzi.

Sandra Echeverría niega denuncia en su contra en caso MetaXChange Captura de pantalla

Dentro de esta red, Nazaret “N” era quien llevaba el control principal; Patrik “N” manejaba el dinero y las cuentas, y Mariana “N” era la cara con los inversionistas, la que los atendía y daba seguimiento.

Al inicio, a algunas personas sí les pagaban, lo que generaba confianza. Pero después, los pagos se frenaron y el dinero ya no regresó. Ahí fue cuando empezaron a salir los problemas.

Nazaret detenida el 17 de abril

Nazaret fue detenida el 17 de abril durante un cateo en Polanco, y ya quedó vinculada a proceso. El juez dio tres meses para cerrar la investigación complementaria.

Además, entre el 19 y el 23 de abril le ejecutaron nuevas órdenes de aprehensión, y lo mismo pasó con Patrik. Mariana también fue detenida cuando acudió al Reclusorio Sur por su proceso anterior.

La Fiscalía asegura que va a seguir hasta desarmar por completo toda esta red y buscar que las víctimas recuperen algo de lo perdido.

Sandra Echeverría

Por otro lado, la actriz Sandra Echeverría salió a aclarar su situación y negó tajantemente que exista alguna denuncia en su contra por este caso.

Todo empezó porque Nazaret “N” difundió un video acusándola de supuesta extorsión, pero hasta ahora eso no ha sido confirmado por ninguna autoridad. Según la actriz ese video se grabó antes de la detención, cuando Nazaret todavía tenía un amparo, lo que terminó generando confusión.

También contó que sí recibió algunos pagos de la empresa, pero no completos ni como se había acordado. Primero le pagaron bien, luego a medias y después dejaron de pagarle. Tras más de un año sin respuesta, decidió presionar públicamente y, según dice, ahí comenzaron las amenazas.

*bb