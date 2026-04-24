Nace NAHUI CDMX, 1er plataforma de encuentro y negocio cinematográfico de AL

La Ciudad de México presentó este jueves NAHUI, la primera plataforma de encuentro y negocio cinematográfico de América Latina, con la que se busca posicionar a la capital del país como un hub regional para la industria audiovisual y fortalecer la cadena productiva del cine.

Foto: Especial

Durante el acto encabezado por la jefa de Gobierno, Clara Brugada, y la secretaria de Cultura capitalina, Ana Francis Mor, se firmó el convenio que da origen a este nuevo clúster cinematográfico, integrado por instituciones locales y federales, como Imcine, ProCine CDMX y CFilma, entre otras.

4 objetivo estratégicos

La secretaria de Cultura local, explicó que NAHUI nace con cuatro objetivos estratégicos: económico, técnico-científico, cultural y de impulso a la producción fílmica.

En materia económica, señaló que se prevé una recaudación de 24 mil millones de pesos anuales, además de que se buscará fortalecer los 140 mil empleos que genera el sector cada año, así como consolidar a la Ciudad de México como punto de entrada para acceder a nuevos incentivos fiscales y vincular a casas productoras con grupos empresariales.

Foto: Especial

Como segundo eje, indicó que se busca convertir a la capital en un centro regional de postproducción audiovisual.

“Tenemos todo para lograrlo”, afirmó Ana Francis Mor al presentar el proyecto.

En el ámbito cultural, destacó que se impulsará el cumplimiento de la Ley de Cine, particularmente el acceso del cine nacional al 10 por ciento del tiempo en pantalla, mediante la comercialización efectiva de proyectos y películas mexicanas.

“Hacer valer la Ley de Cine, el 10 por ciento de tiempo en pantalla mediante la venta efectiva de proyectos y películas nacionales”, sostuvo.

El cuarto eje estará enfocado en promover nuevas producciones filmadas en la capital y desarrollar propiedad intelectual.

Detalló que el hub contará con un eje de creación para impulsar la venta de propiedad intelectual, derechos de autor y de exhibición, con el fin de transformarlos en franquicias, series y películas.

Además, NAHUI tenderá puentes de colaboración y financiamiento entre Iberoamérica y Europa, “con el propósito de producir a gran escala y atraer a tomadores de decisiones de plataformas, distribuidoras, casas productoras y festivales internacionales”.

SEDES Y PRIMER ENCUENTRO

La sede de este nuevo mercado cinematográfico estará conformada por espacios estratégicos como el Centro Nacional de las Artes, la Cineteca Nacional, los Estudios Churubusco y la red de Utopías de la Ciudad de México.

Su primera actividad será “un gran encuentro”, que reunirá a creadores, productores, generadores de contenido y tomadores de decisiones, del 10 al 12 de octubre próximos.

Ana Francis Mor informó que, de acuerdo con cifras de 2025, la industria audiovisual generó una inversión de 41 mil millones de pesos en la capital.

Se liberaron 7 mil 295 trámites, de los cuales 6 mil 192 permisos generaron recursos económicos por 41.49 millones de pesos, además de concretarse mil 302 proyectos audiovisuales y la creación de 110 mil 660 empleos temporales.

Para impulsar al sector, el nuevo hub, o Mercado Cinematográfico NAHUI involucra a diversas dependencias y funcionará a través de la coordinación entre nueve instituciones del Gobierno capitalino y federal, entre ellas las secretarías de Cultura, Turismo y Desarrollo Económico; el Fideicomiso para la Promoción y Desarrollo del Cine Mexicano; la Comisión de Filmaciones; el Fondo Mixto de Promoción Turística, y el Instituto Mexicano de Cinematografía.

“Desde la Ciudad de México proponemos Nahui como un espacio en el que se reconocen los cuatro espacios que sostienen el equilibrio cinematográfico: desarrollo, producción, distribución y exhibición”, concluyó Ana Francis Mor.

“Es un placer lanzar hoy esta gran iniciativa. NAHUI es un convenio de colaboración interinstitucional entre distintas dependencias de la Ciudad de México y del gobierno federal comprometidas con el desarrollo de nuestro cine”, expresó la jefa de Gobierno previo a la firma de colaboración entre las instituciones participantes.

*bb