Tras meses de gestiones vecinales, el secretario de Gobierno de la Ciudad de México, César Cravioto, y el alcalde de Benito Juárez, Luis Mendoza, realizarán este viernes 20 de noviembre, a las 10:00 horas, un recorrido de supervisión por la Cerrada de Matías Romero.

En seguimiento a las investigaciones realizadas por las autoridades, dos inmuebles están por restituirse Foto: Especial

La visita tiene como objetivo atender de manera directa diversas denuncias por inseguridad, abandono urbano y tres casos de despojo de viviendas en la zona.

De acuerdo con la convocatoria emitida por la representación vecinal, la presencia de ambos funcionarios responde a las solicitudes ingresadas ante las autoridades para frenar el deterioro de esta vialidad.

Este nuevo intento de despojo se da en medio de las investigaciones de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México Foto: Especial

Durante la jornada, los habitantes buscan que los titulares conozcan de primera mano las afectaciones que comprometen la seguridad y movilidad de la comunidad.

Entre las exigencias destacan la atención inmediata a los tres casos de despojo inmobiliario registrados en la calle, el reforzamiento de la vigilancia y la instalación de cámaras conectadas al Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5).

Este nuevo intento de despojo se da en medio de las investigaciones de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México Foto: Especial

En materia de infraestructura y ordenamiento vial, los residentes demandan el reencarpetamiento de la cerrada, la rehabilitación y construcción de banquetas, la poda de árboles, la mejora del alumbrado público y el retiro de cascajo y escombros abandonados tras obras previas. Asimismo, exigen la colocación de reductores de velocidad y señalización de zona escolar para prevenir accidentes.

Los convocantes recordaron que el pliego petitorio fue entregado a la demarcación hace varios meses. Por ello, hicieron un llamado a los habitantes de la Cerrada de Matías Romero para sumarse al recorrido este viernes, acompañar a los funcionarios y dar seguimiento puntual a cada demanda hasta lograr su resolución.