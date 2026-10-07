Aseguran más de dos toneladas de mercancía apócrifa en Tepito

Un operativo conjunto, entre autoridades federales y de la Ciudad de México, permitió asegurar más de dos y media toneladas de mercancía presuntamente apócrifa en el barrio bravo de Tepito.

La diligencia se realizó en cuatro locales ubicados sobre la calle de Aztecas, a partir de denuncias presentadas por 31 marcas registradas ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), organismo dependiente de la Secretaría de Economía del gobierno federal.

Foto: Ricardo Vitela | Excélsior

Durante la intervención fueron asegurados principalmente textiles, playeras y ropa deportiva, mercancía que quedó bajo resguardo de las autoridades federales.

En el operativo participaron elementos de la Secretaría de Marina (Semar), personal del grupo de inteligencia de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, así como autoridades federales.

Foto: Ricardo Vitela | Excélsior

La mercancía asegurada fue trasladada a instalaciones de la Secretaría de Economía, donde posteriormente se contempla su destrucción.

Las autoridades precisaron que no hubo personas detenidas, debido a que se trató de una diligencia de carácter administrativo, derivada de las denuncias presentadas por las marcas por la presunta comercialización de productos que infringen derechos de propiedad industrial.