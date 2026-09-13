“Apostamos por la coalición con el PT y PVEM”: líder de Morena en la CDMX

El presidente del Comité Ejecutivo Estatal de Morena en la Ciudad de México, Paulo García, expresó que su partido apuesta “por la coalición con el PT y el PVEM y se están procesando importantes definiciones a nivel nacional. La comunicación es muy buena en la ciudad, son buenos colegas y amigos”.

Así lo dijo después de que el líder del PT en la ciudad, Ernesto Villarreal, expresó que están interesados en esa coalición, aunque no aceptarán menos de lo que tienen actualmente, es decir la alcaldía de Xochimilco y cuatro diputaciones locales.

En La Chilanguera, García comentó que aún no es momento de definir cuántas posiciones le corresponderán a cada partido si van en coalición, pues primero habrá encuentros y conversaciones a nivel federal y local.

También habló de que ha estado en comunicación con representantes populares, diputadas y diputados federales y locales, alcaldes y concejales.

"Esta semana abrimos comunicación y dinámicas de trabajo con los representantes populares, diputados locales y federales, alcaldes y concejales. Vemos unidad y disposición para construir la victoria en el 2027", dijo.

Y dio a conocer que a partir del 18 de septiembre iniciarán los Encuentros con la Militancia, en las 16 alcaldías.

Cuestionado sobre ¿cómo garantizarán que las actividades en las 16 alcaldías no serán actos anticipados de campaña?

García comentó: “más que mítines van a ser asambleas y tendrán componente muy participativo”.