Cuauhtémoc y CANIETI formalizan alianza para retirar cableado en desuso

La Alcaldía Cuauhtémoc y la Cámara Nacional de la Industria Electrónica, de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (CANIETI) formalizaron una alianza para acelerar el retiro de cableado de telecomunicaciones en desuso y mejorar el ordenamiento de la infraestructura aérea en las 33 colonias de la demarcación.

La alcaldesa Alessandra Rojo de la Vega encabezó la firma del convenio de colaboración, con el que ambas partes coordinarán rutas y zonas prioritarias para eliminar cables que ya no prestan servicio, reacomodar instalaciones en funcionamiento y corregir alturas cuando representen un riesgo o afecten la imagen urbana.

El acuerdo también contempla la atención de catenarias y, cuando sea necesario y conforme a la normatividad, la poda de ramas que interfieran con la infraestructura de telecomunicaciones. La Alcaldía será responsable de coordinar y dar seguimiento a los trabajos, además de brindar acompañamiento de seguridad a las cuadrillas que participen en las intervenciones.

Rojo de la Vega destacó que la colaboración con CANIETI comenzó hace varios meses mediante las jornadas "Descabléale", estrategia con la que ya se han retirado más de 3 mil 100 metros de cableado en desuso en distintas colonias de la alcaldía.

“Una acción que parece pequeña, retirar un cable, pero multiplicada por cientos y miles de cables puede hacer toda la diferencia aquí en Cuauhtémoc”, afirmó durante el acto realizado en la Sala de Cabildos.

La firma del convenio contó con la participación del director general y vicepresidente ejecutivo de CANIETI, Alfredo Pacheco Vásquez, así como representantes de empresas como Cirion Technologies, Megacable, Totalplay, AT&T e izzi.

La alcaldesa subrayó que el retiro de cableado forma parte de la estrategia de prevención situacional de su administración, al considerar que calles limpias, ordenadas e iluminadas fortalecen la percepción de seguridad y favorecen la recuperación de los espacios públicos por parte de la ciudadanía.

Asimismo, sostuvo que la colaboración entre gobierno, empresas y sociedad civil será clave para ampliar el alcance de estas acciones y atender de manera ordenada los puntos con mayor necesidad de intervención.

CANIETI agrupa a más de mil empresas del sector electrónico, de telecomunicaciones y tecnologías de la información en el país, de las cuales más del 80 por ciento son pequeñas y medianas empresas.

La alcaldesa concluyó que el convenio permitirá consolidar una nueva etapa en el ordenamiento urbano de la demarcación. “Este convenio nos va a permitir cambiar vidas, hacer una alcaldía mucho más ordenada, mucho más segura, limpia y con una mucho mejor imagen urbana”.