GAM entrega uniformes y tenis a 130 mil estudiantes

La alcaldía Gustavo A. Madero puso en marcha, por segundo año consecutivo, el programa universal “Me Late Mi Uniforme”, mediante el cual 130 mil niñas y niños recibirán uniformes y tenis para el ciclo escolar.

El alcalde Janecarlo Lozano encabezó el inicio de la entrega en la Escuela Primaria Emperador Cuauhtémoc, ubicada en Cuchilla del Tesoro, donde destacó que el programa busca garantizar igualdad entre estudiantes, sin importar la situación económica de sus familias.

La estrategia llegará a 450 escuelas públicas y contempla la entrega de un kit integrado por playera, pants, chamarra y tenis. En los próximos días, el apoyo alcanzará a estudiantes de preescolar, primaria, secundaria y Centros de Atención Múltiple para niñas y niños con discapacidad.

De acuerdo con la alcaldía, durante los dos años de aplicación del programa se beneficiará a un total de 260 mil estudiantes de educación básica, al tratarse del primer programa universal de este tipo en la historia de Gustavo A. Madero.

Janecarlo Lozano señaló que “Me Late Mi Uniforme” busca evitar que las condiciones económicas generen diferencias entre los alumnos dentro de las aulas.

“Aquí no se pregunta cuánto gana una familia, aquí no se pregunta ni se revisa el promedio de los niños. Aquí no se selecciona a unos sí y a unos no, aquí se apoyará a todas las niñas y niños, por igual”, afirmó.

El alcalde sostuvo que la política social está alineada con la visión de la presidenta Claudia Sheinbaum de atender las causas de la desigualdad y generar oportunidades desde la infancia.

Además del beneficio directo para los estudiantes, la entrega representa un ahorro para las familias, ya que los recursos que normalmente destinarían a uniformes y calzado podrán utilizarse para alimentación, transporte, útiles escolares y otras necesidades del hogar.

La alcaldía señaló que el programa forma parte de una estrategia integral para mejorar las condiciones de desarrollo de las infancias, que también contempla acciones en escuelas, parques, camellones y espacios recreativos.

Durante el evento, el estudiante Arturo Ramírez reconoció las obras y programas impulsados por el gobierno de Gustavo A. Madero, entre ellos la remodelación de parques y camellones, los parques EDENES y las acciones culturales dirigidas a la comunidad.

Con “Me Late Mi Uniforme”, la alcaldía busca que ningún estudiante sea excluido por la situación económica de su familia y que las niñas y los niños cuenten con las mismas condiciones para acudir a la escuela.