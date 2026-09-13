Partido Verde impulsa reforma para fortalecer la protección a víctimas de trata en CDMX

El Partido Verde en la Ciudad de México respaldó la iniciativa presentada por su bancada en el Congreso capitalino para fortalecer la protección de las víctimas de trata de personas, al considerar que la reforma permitirá mejorar la respuesta institucional frente a uno de los delitos que más vulnera los derechos humanos.

El dirigente del Partido Verde en la capital, Jesús Sesma Suárez, señaló que la propuesta busca consolidar el marco jurídico para ampliar las garantías de protección, fortalecer la prevención y mejorar la actuación de las autoridades encargadas de investigar y combatir este delito.

Explicó que la reforma pretende establecer bases legales más sólidas para atender las distintas modalidades de la trata de personas, colocando la dignidad y los derechos de las víctimas como eje central de la actuación institucional.

Sesma Suárez advirtió que este delito impacta principalmente a mujeres, niñas, niños, adolescentes, personas migrantes y otros grupos en condiciones de vulnerabilidad, por lo que consideró indispensable seguir perfeccionando las herramientas jurídicas e institucionales para impedir que más personas sean víctimas de explotación.

Asimismo, destacó que la iniciativa busca fortalecer las capacidades de las instituciones responsables de prevenir, investigar y sancionar la trata, además de garantizar una atención y protección integral para quienes han sido afectados por este delito.

El líder ecologista sostuvo que ninguna forma de explotación debe normalizarse ni tolerarse y afirmó que el combate a la trata de personas debe permanecer como una prioridad en la agenda pública de la Ciudad de México.

Recordó también que México mantiene compromisos nacionales e internacionales para prevenir y erradicar este delito, lo que obliga a actualizar de manera permanente el marco legal y reforzar las capacidades institucionales para enfrentar sus diversas modalidades.

Finalmente, afirmó que el impulso a esta reforma refrenda el compromiso del Partido Verde de seguir promoviendo acciones legislativas orientadas a proteger la dignidad y los derechos de las personas frente a cualquier forma de explotación.