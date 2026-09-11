El PT proyecta en 2027 alianza con Morena en la CDMX

De cara al proceso electoral de 2027, el Partido del Trabajo (PT) buscará competir en alianza con Morena en la Ciudad de México bajo un modelo de coalición, informó Ernesto Villarreal, diputado local y comisionado político nacional de esta fuerza política.

La lógica y la dinámica en la coalición es que, una vez instalada la mesa nacional, se irá convocando seguramente a finales de mes las mesas estatales, en donde se verá la característica de cada uno de esos. El objetivo general es acompañar y darles mayorías calificadas a nuestra jefa de gobierno, a nuestra Presidenta”, expuso en conferencia.

Villarreal confió en que las negociaciones con Morena serán favorables al coincidir en el proyecto político, aunque matizó que dependerá de los acuerdos internos que se fijen durante las mesas de diálogo.

El legislador detalló que la meta del PT en la capital es conservar sus espacios actuales, la alcaldía Xochimilco y cuatro diputaciones locales, “y de allí hacia arriba”.

PT busca mantener espacios y fortalecer la alianza

Destacó que su partido aportará estructura territorial y organización para consolidar a las fuerzas de izquierda y evitar la dispersión del voto.

Sin embargo, lanzó una advertencia sobre los términos del acuerdo. “Estamos listos para competir de manera individual si no se concreta una alianza o no se respeta el peso de nuestra fuerza política”, señaló.

Recordó que en términos de porcentaje de votación históricamente les resulta benéfico competir solos, pero privilegiarán el frente común para asegurar la mayoría en el Congreso.

Mientras tanto, la bancada petista en el Congreso de la CDMX, integrada también por las diputadas Miriam Saldaña Cháirez, Jannete Guerrero Maya y Diana Barragán Sánchez, presentó su agenda legislativa centrada en el sistema de cuidados, movilidad, vivienda, igualdad, participación ciudadana, justicia territorial y derechos humanos.

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