Se levanta la contingencia ambiental por ozono en la CDMX y Edomex

Con fundamento en los Programas para Prevenir y Responder a Contingencias Ambientales Atmosféricas en la ZMVM, publicados por los gobiernos de la Ciudad de México y del Estado de México, la Comisión Ambiental de la Megalópolis informa que se suspende la contingencia ambiental atmosférica por ozono y sus medidas a partir de las 15:00 horas del día de hoy.

El Sistema de Monitoreo Atmosférico de la Ciudad de México informa que permanece una estabilidad atmosférica moderada y la nubosidad se observa más desarrollada que ayer, por lo que el viento comienza a incrementarse con componente del norte. Las concentraciones de ozono que alcanzaron valores de mala calidad del aire en algunas estaciones de monitoreo al norte y sur del Valle de México manifiestan una disminución, como resultado de las condiciones de ventilación y nubosidad señaladas, y se espera que la tendencia se mantenga las siguientes horas, por lo que se estima que las concentraciones de ozono no se incrementarán.

La Comisión Ambiental de la Megalópolis, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y las autoridades ambientales de la Ciudad de México y del Estado de México estarán atentas a la evolución de la calidad del aire y a las condiciones meteorológicas, y agradecen a la población el seguimiento de las recomendaciones para la protección de la salud.

Se recuerda que mañana lunes 14 de septiembre el Programa Hoy No Circula aplica de manera normal.

Se invita a la población a mantenerse informada, consultando el Índice AIRE Y SALUD en la página web: www.aire.cdmx.gob.mx