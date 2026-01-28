Allegados del “Dipuhooligan” son detenidos tras asalto armado en la GAM

Personas identificadas por las víctimas como allegadas al exdiputado local Víctor Hugo Lobo Junior, conocido como el “Dipuhooligan”, fueron detenidas tras un asalto armado contra comerciantes en la alcaldía Gustavo A. Madero.

Los hechos ocurrieron en el parque Talismán, en la colonia Aragón Inguarán, donde vendedores de verduras fueron atacados mientras realizaban su actividad comercial. De acuerdo con las denuncias presentadas ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, los agresores actuaron en pandilla y uno de ellos amenazó a las víctimas con un arma para despojarlas del dinero de la venta del día.

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana detuvieron a cuatro personas presuntamente involucradas en el ataque. Las víctimas señalaron que reconocieron a los detenidos por su presencia en actos públicos y contenidos difundidos en redes sociales, donde aparecen vinculados con el exlegislador.

Nos golpearon, nos quitaron nuestras pertenencias y el dinero del día. Cuando llegamos a denunciar, nos dimos cuenta de que era gente que hemos visto relacionada con Víctor Hugo Lobo, porque los reconocimos de redes sociales y de la televisión. Tenemos familia y miedo de no regresar a casa”, declaró Jonathan, uno de los comerciantes afectados.

Durante el operativo fue detenido Enrique “N”, de 20 años, quien fue puesto a disposición del Ministerio Público GAM-2. A esta persona se le aseguró un arma tipo revólver, cuyo calibre será determinado mediante peritajes, así como cartuchos útiles, informaron autoridades.

También fueron detenidas Leticia “N”, de 37 años; Patricia “N”, de 47 años, y el menor Barush “N”, de 15 años. Las autoridades los investigan por lesiones, robo, amenazas y posesión de arma, en tanto se determina su situación jurídica.

Víctor Hugo Lobo Junior, señalado de violencia política

Víctor Hugo Lobo Junior ha sido señalado públicamente por episodios de violencia política. En un hecho reciente, cerró con candados el recinto de Donceles, impidió el desarrollo de una sesión del Congreso de la Ciudad de México y acudió acompañado de un grupo de personas que protagonizaron actos de confrontación, lo que generó condena pública.

Hasta el momento, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México no ha informado de ninguna imputación directa contra el exlegislador en relación con el asalto ocurrido en la GAM.

