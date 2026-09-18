No importa a quién ponga la 4T, Cuauhtémoc vive un cambio: Rojo de la Vega

La alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, afirmó que no importa a quien postule la llamada Cuarta Transformación, pues van a volver a perder la demarcación porque la ciudadanía eligió por un cambio.

Sus declaraciones las emitió como respuesta al diputado morenista Arturo Ávila, quien renunció a su aspiración para ser candidato y apoyar a Citlalli Hernández, presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena.

Rojo de la Vega dijo que la postulación de Citlalli Hernández es porque la 4T busca un perfil nacional, después de haber probado con más de 20 precandidatos recorriendo las calles de la alcaldía Cuauhtémoc, sin que alguno conecte con la población.

Citlalli es un personaje nacional, exsecretaria de las Mujeres; una mujer que nunca recibió a las madres buscadoras, a quienes visité y escuché sus historias de terror, trágicas, durmiendo en banquetas, sin una respuesta, sin un espacio para ser escuchadas. Es lamentable porque ella fue la Secretaria de las Mujeres; pero quién sea el candidato no importa, porque Cuauhtémoc ya decidió, aquí mandan las vecinas y vecinos”, afirmó Rojo de la Vega.

La alcaldesa dijo que en la capital del país existe un gran contraste entre el Gobierno de la Ciudad de México, con lo que su administración ha hecho en la alcaldía Cuauhtémoc.

Reproducir La alcaldesa de Cuauhtémoc afirmó que ningún perfil de Morena ha conseguido conectar con los vecinos

Se notan 30 años de malos gobiernos, chafas de cuarta, que todos los vivimos, va en picada la Ciudad de México a diferencia de la Cuauhtémoc, donde hemos recuperado espacios públicos, ese cambio los incomoda mucho. Además, qué lamentable que tuvieron más de 20 candidatos haciendo campañas ilegales, pasando por encima de la ley para promocionarse, pero nadie dio el ancho, por eso quieren una figura nacional para enfrentar a un buen gobierno”, agregó.

Alejandra Rojo de la Vega dijo que sea candidata o candidato el de la llamada Cuarta Transformación será un representante de la corrupción y aliado del crimen organizado.

No importa a quien pongan, no saben cómo rescatar a su partido que va en picada”, afirmó la alcaldesa de Cuauhtémoc.

Alessandra Rojo de la Vega Foto: Excélsior

El diputado Arturo Ávila, quien aspiraba a la Coordinación de la Defensa de la 4T, reconoció que la alcaldía de Cuauhtémoc es una de las más importantes del país, consideró que para recuperar esa demarcación se requiere una candidatura de unidad, por lo que Citlalli Hernández sería el perfil ideal para los comicios electorales del 2027.

Citlalli Hernández actualmente ocupa el cargo de presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena, con la tarea de organizar el proceso interno para definir a los coordinadores de la defensa de la Cuarta Transformación que competirán por las 17 gubernaturas en la elección del 2027.