Encuestas serán clave en Chihuahua: Citlalli; rechazan condiciones del PVEM

A dos días de que el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) pusiera en duda su participación en la coalición con Morena en Chihuahua, si no se garantizaba la candidatura de Cruz Pérez Cuéllar, la presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena, Citlalli Hernández, aseguró ayer que la alianza se mantendrá sin condiciones previas.

La dirigente reiteró esta postura al referirse al proceso interno de la coalición y a la forma en que se definirá la coordinación política en la entidad, insistiendo en que el mecanismo establecido será el que determine el resultado correspondiente.

Citlalli Hernández defiende las encuestas para definir candidatura

A través de su cuenta de la red social X, Hernández enfatizó que la relación con el Partido del Trabajo (PT) y el PVEM se basa en un “orden y diálogo permanente”, subrayando que la definición de quién encabezará los esfuerzos en la entidad en 2027 se resolverá estrictamente mediante el método de encuestas, las cuales tendrán un carácter vinculante para todos los participantes por lo que deberán ser respetados por todas las personas que participen en el proceso, al ser el mecanismo establecido para determinar dichas designaciones.

De esta manera, insistió en que el procedimiento acordado por los partidos integrantes de la coalición será el que marque el desarrollo del proceso interno y la definición correspondiente, conforme a las reglas previamente establecidas.

“En la coalición Morena, PT y Verde hay orden y diálogo permanente. Para propios y extraños: como lo aclara aquí @ArturoEsc (Arturo Escobar), el resultado de las ENCUESTAS es VINCULANTE. Hemos dicho que vamos juntos e iremos juntos donde y como lo hemos venido dialogando sin ninguna condición mas que el objetivo común: la transformación de México”.

Arturo Escobar, coordinador político Nacional del Verde Ecologista

PVEM condicionó la alianza a la candidatura de Cruz Pérez Cuéllar

La tensión política entre la Cuarta Transformación escaló el pasado jueves, cuando Arturo Escobar, coordinador político Nacional del Verde Ecologista, condicionó la alianza en Chihuahua con Morena y el PT, siempre y cuando la candidatura sea para Cruz Pérez Cuéllar, alcalde con licencia de Ciudad Juárez y expanista.

Las declaraciones se produjeron durante un evento político realizado en la entidad, donde el dirigente del Partido Verde reiteró la postura de su instituto político respecto al proceso que deberá seguir la coalición de cara a la elección de 2027.

Escobar aseguró en Ciudad Juárez, durante un evento de apoyo a Pérez Cuéllar, que "su partido mantiene toda la convicción de hacer la alianza con Morena y con el PT, pero que esa coalición solo será posible si el coordinador es Cruz Pérez Cuéllar”.

*mcam