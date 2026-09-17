Instala Cuauhtémoc baños y jornada médica para madres buscadoras frente a la FGR

Ante las denuncias de que no se les permitió utilizar los sanitarios de las instalaciones de la Fiscalía General de la República (FGR), la alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, acudió al plantón de madres buscadoras para instalar baños públicos y una jornada de atención médica.

Más de 50 madres buscadoras mantienen un plantón a las afueras de las instalaciones de la FGR, ubicadas en la colonia Cuauhtémoc, en demanda de ser escuchadas y atendidas por las autoridades ante los casos de desaparición que enfrentan.

Hoy Rojo de la Vega acudió para escuharlas y señaló que la situación de las mujeres no debe ser utilizada con fines políticos y sostuvo que su atención debe estar por encima de diferencias partidistas.

“Esto no es un tema político. No es un tema de oposición. Esto no tiene colores”, afirmó la alcaldesa, quien destacó que se trata de mujeres que llevan años buscando a sus familiares y que, dijo, lo único que solicitan es ser escuchadas.

Como parte del apoyo, la alcaldía llevó baños públicos que quedaron instalados para el uso de las manifestantes, luego de que las madres denunciaron dificultades para acceder a servicios sanitarios mientras permanecen en el plantón.

Además, se instaló una jornada de salud con médicos y psicólogos para atender a las mujeres que permanecen en el lugar, algunas de ellas durante periodos prolongados y expuestas a las condiciones climáticas.

Hay doctores, hay psicólogos y permanecerán aquí para atender a las mujeres que aparte de todo están sufriendo y están en plantón permanente”, señaló Rojo de la Vega.

La alcaldesa también hizo un llamado a las autoridades federales para que atiendan directamente a las madres buscadoras y escuchen sus historias y demandas.

Vengan aquí a la banqueta, escúchenlas. Están en noches frías, algunas de ellas con temas de salud. No hay que ser tan inhumanos”, expresó.

Durante su intervención, una de las madres buscadoras reconoció el respaldo de la alcaldesa y destacó que, a diferencia de otras autoridades, Rojo de la Vega se tomó el tiempo de escuchar personalmente los casos de las mujeres que participan en el plantón.

Personal médico, psicólogos y unidades de servicios públicos civiles de la alcaldía Cuauhtémoc fueron desplegados en las inmediaciones de la glorieta de la FGR para asistir a las decenas de mujeres de distintos estados que mantienen una protesta permanente. Especial

La buscadora señaló que las madres provienen de distintos estados del país y que cada una enfrenta un caso diferente de desaparición. Subrayó además que muchos de los casos corresponden al ámbito federal.

Le apreciamos y le agradecemos a la alcaldesa que hace dos días que vino se tomó el tiempo suficiente para escuchar a cada una de las mamás, cada uno de sus casos”, manifestó.

Explicó que las mujeres se acercaron a la alcaldesa para contarle sus historias y que ella escuchó personalmente sus testimonios.

La madre buscadora reconoció que las facultades de una alcaldía son limitadas frente a delitos del fuero federal, por lo que consideró que corresponde a las autoridades federales atender las demandas de las familias.

Rojo de la Vega reiteró que, independientemente de las competencias institucionales, buscará brindar el apoyo que esté a su alcance.

Son mujeres, son mexicanas, de distintos estados, todas con un caso distinto. No es que sea uno o dos casos: son más de 50 casos de mujeres y hombres desaparecidos”, afirmó.

La alcaldesa aseguró que el acompañamiento continuará mientras las madres permanezcan en el lugar y rechazó que las acciones emprendidas por la alcaldía tengan un propósito político.