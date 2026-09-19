Rinden homenaje a víctimas y rescatistas de los sismos de 1985 y 2017 en la Ciudad de México

En un emotivo acto de memoria y reconocimiento, realizado en el Jardín Tlallipan, autoridades del Gobierno de la Ciudad de México rindiendo un homenaje a las víctimas, brigadistas, rescatistas y colectivos de damnificados al cumplirse un aniversario más de los sismos del 19 de septiembre de 1985 y 2017.

Durante la ceremonia, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, reconoció la respuesta solidaria de la ciudadanía que emergió de las calles para salvar vidas ante la emergencia.

Adenas, destacó la valentía de los equipos de emergencia y la organización popular histórica que nació tras las tragedias, mencionó de manera especial la lucha del Sindicato de Costureras 19 de Septiembre y de movimientos sociales que sentaron las bases de la transformación comunitaria en la capital.

Recordamos con emoción y dolor a quienes perdieron la vida. Recordamos las calles cubiertas de polvo y de silencio, pero esta ciudad tiene siete siglos de memoria y no olvida. Cuando todo parecía derrumbarse, el pueblo permaneció de pie”, expresó.

Asimismo, evocando las palabras del poeta José Emilio Pacheco, se expresó: “Para los que ayudaron, gratitud eterna o homenaje. Si el mundo no se vino abajo sobre México fue porque lo asumieron en sus espaldas”.

En el mensaje lamentó la actuación gubernamental del pasado, contrastó la negligencia y la corrupción de administraciones anteriores con la dignidad de la población organizada. Además, garantizó que la atención a los afectados se mantendrá como una responsabilidad pública estricta hasta concluir el último compromiso pendiente.

Se informó que el programa registra un avance general superior al 97 por ciento. Hasta la fecha se han entregado 20 mil 556 viviendas y las obras restantes mantienen un progreso superior al 60 por ciento.

Para consolidar estas acciones, la inversión pública total destinadas a la recuperación de los inmuebles rebasará los 15 mil 500 millones de pesos.

Durante el homenaje estuvieron presentes representantes de organizaciones civiles creadas a raíz de estos dos sismos.