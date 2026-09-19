Confirman fallecimiento de “Fortunata”, jirafa que habitaba el Zoológico de Chapultepec

“Fortunata”, una jirafa que habitaba en el Centro de Conservación de Vida Silvestre Chapultepec falleció, informó este sábado la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México (Sedema).

Alcanzó los 36 años y cinco meses de edad, lo que la convirtió en la jirafa más longeva de la Ciudad de México, así como en una de las más longevas del mundo, indicó la dependencia.

Durante su vida fue madre de al menos 10 crías y abuela de varias generaciones, por lo que deja un importante legado para la conservación de su especie y una huella entrañable en la historia de Chapultepec”, boletinó la Sedema.

La dependencia lamentó la muerte de “Fortunata”.

La Sedema reconoce y agradece la dedicación de quienes la acompañaron y cuidaron a lo largo de su vida, y se une a la tristeza de las personas que conocieron y la apreciaron”, señaló.

La Sedema no informó ni la fecha ni la causa exacta de la muerte de la jirafa.