Alertan por retos virales que simulan amenazas en escuelas

La Policía Cibernética alertó sobre la difusión de retos virales en redes sociales que simulan amenazas en planteles escolares, con el objetivo de generar alarma y viralizarse rápidamente entre estudiantes, docentes y padres de familia.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, este tipo de publicaciones suelen ser contenido engañoso o alarmista, conocido como clickbait, que utiliza mensajes exagerados o falsos para captar atención.

En muchos casos, incluyen imágenes de salones o instalaciones escolares para aparentar veracidad, sin que exista confirmación de los hechos.

Las autoridades advirtieron que compartir, comentar o reaccionar a estos contenidos contribuye a amplificarlos, lo que incrementa la desinformación y la incertidumbre en la comunidad escolar.

En el ingreso a la Secundaria Técnica 15, donde un alumno llevó una pistola, ayer no hubo algún filtro de revisión. Foto: Héctor López

Ante esta situación, la Policía Cibernética emitió recomendaciones claras: no difundir mensajes sin verificar, evitar rumores en grupos escolares, confirmar información solo en fuentes oficiales y reportar cualquier publicación sospechosa.

También hizo un llamado a fomentar el uso responsable de redes sociales entre niñas, niños y jóvenes, a dar aviso inmediato a las autoridades ante cualquier situación de riesgo.

Para orientación o reportes, la Policía Cibernética brinda atención las 24 horas a través del teléfono 55 5242 5100, extensión 5086, el correo cibernetica@ssc.cdmx.gob.mx y las cuentas oficiales @SSC_CDMX y @UCS_GCDMX.

Además, la SSC mantiene patrullajes preventivos en escuelas y participa en el programa de Auxilio Escolar en 420 planteles, con presencia en horarios de entrada y salida, para reforzar la seguridad de la comunidad educativa.

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