Activan el alcoholímetro por Fiestas Patrias en CDMX: fechas, puntos de revisión y detalles

Un despliegue de 300 efectivos y 120 unidades conformarán el operativo especial del programa "Conduce sin alcohol. Fiestas Patrias", el cual estará vigente durante las 24 horas del día, del 11 al 20 de septiembre, en las 16 alcaldías capitalinas para prevenir accidentes viales en el marco del 216 Aniversario de la Independencia de México.

En ese sentido, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México confirmó que la estrategia contempla la instalación de puntos carreteros de revisión en los accesos y salidas de la capital, orientados a salvaguardar la integridad de residentes y visitantes que ingresen a la metrópoli durante el periodo festivo.

"El objetivo central es concientizar a quienes celebran sobre la importancia de no conducir vehículos si ingirieron bebidas alcohólicas", precisó la corporación capitalina al detallar que se reforzará la vigilancia en parques, plazas comerciales, explanadas, zonas de bares, restaurantes y eventos masivos.

Las autoridades destacaron que la acción preventiva coincide con un hito para la seguridad vial de la metrópoli, ya que el próximo sábado 19 de septiembre el programa "Conduce Sin Alcohol" cumplirá 23 años de operación continua orientada a la reducción de siniestros y a salvar vidas.

Puntos de revisión y vigilancia prioritaria