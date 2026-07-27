Adiós a la licencia permanente en CDMX; ésta es la fecha límite para tramitarla

La oportunidad de obtener la licencia de conducir permanente en la Ciudad de México está por terminar. El gobierno capitalino confirmó que dejará de emitirse muy pronto, por lo que los conductores rezagados tienen los meses contados para realizar el trámite.

El secretario de Finanzas de la Ciudad de México, Juan Pablo de Botton, anunció oficialmente que a partir de 2027 ya no se expedirá este documento, marcando el fin del programa que fue reanudado en noviembre de 2024 por la administración de Clara Brugada.

¿Cuál es la fecha límite para tramitar la licencia permanente?

El programa se mantendrá vigente únicamente durante el resto de 2026 . De Botton hizo un llamado urgente a la ciudadanía para no dejar el trámite para el último minuto:

"Este plan sigue vigente durante todo 2026, pero ya comenzamos a decirle adiós a este programa... estamos ya en los últimos meses, entonces invitamos a tramitar la suya durante este año" , destacó el funcionario.

Hasta el 23 de julio, el gobierno capitalino ha emitido más de 2 millones 86 mil licencias. La gran mayoría (60%) se ha tramitado en los módulos de la Tesorería, mientras que una cuarta parte (24,5%) aprovechó la innovadora modalidad digital, la cual permite reducir extensamente los tiempos de espera antes de imprimir el plástico físico.

Requisitos y costo de la licencia permanente en CDMX

Si quieres aprovechar estos últimos meses del año y asegurar tu licencia sin vigencia, el costo oficial es de $1,500 pesos .

Para acudir a tu cita, deberás presentar los siguientes documentos en original y copia :

Identificación oficial vigente con fotografía.

Comprobante de domicilio de la CDMX o del Estado de México (no mayor a 3 meses).

Línea de captura pagada.

Cita agendada previamente en el sistema oficial.

Si es la primera vez que tramitas una licencia Tipo A, es obligatorio acreditar una evaluación teórica .

Restricciones importantes

No todos los conductores son elegibles para este beneficio. El trámite te será negado si te encuentras en alguna de estas dos situaciones:

Haber sido sancionado en más de una ocasión por el programa "Conduce sin alcohol" (Alcoholímetro). Tener sentencias firmes por delitos viales .

Si deseas olvidarte de las renovaciones, no dejes pasar esta oportunidad, junta tus documentos, agenda la cita y obtén tu plástico permanente antes de que termine el 2026.