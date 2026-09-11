Tláhuac y GAM sufren fuertes inundaciones tras intensa lluvia en CDMX

La Secretaría de Gestión Integral del Agua (SEGIAGUA) informó que las intensas precipitaciones caídas en las últimas horas en la capital del país dejaron un acumulado superior a los 23.2 millones de metros cúbicos de agua.

La emergencia movilizó un operativo de 115 elementos, entre personal operativo, ingenieros y cuadrillas especializadas, apoyados con 40 equipos de maquinaria pesada, entre los que destacan 20 hidroneumáticos y seis unidades tipo Hércules.

El impacto de la tormenta se concentró principalmente en el sur y oriente del Valle de México. Los registros del sistema pluviométrico confirmaron los niveles más altos en la alcaldía Tláhuac, encabezados por las estaciones PB La Lupita con 69.75 mm, Tláhuac con 63 mm, E.P. Reb. Tequesquite con 53.5 mm y Planta Santa Catarina con 52.25 mm.

Asimismo, se reportaron valores considerables en la estación E.P. San Pedro Actopan (44.5 mm), en Xochimilco, y en E.P. Manantial Tulmiac (36.75 mm), en Milpa Alta.

A pesar del volumen de agua registrado, las brigadas operativas lograron solventar el 100% de las anegaciones reportadas en las alcaldías Gustavo A. Madero y Tláhuac.

En el norte de la ciudad, personal técnico desplegó bombeo de emergencia para liberar la circulación en el bajo puente de Insurgentes Norte y Circuito Interior, además de activar equipos Hércules en Gran Canal del Desagüe y Calzada San Juan de Aragón.

En el balance de daños materiales, la SEGIAGUA, en coordinación con Protección Civil y la Secretaría de Atención y Participación Ciudadana, identificó un saldo preliminar de ocho viviendas afectadas en las colonias La Habana, Selene y Selene 1ª Sección, en Tláhuac, donde continúan las labores de censo.

Autoridades confirmaron que presas, ríos y cauces permanecen estables y bajo monitoreo preventivo.

Finalmente, las estadísticas de la dependencia revelan que la precipitación acumulada del 1 de enero al 11 de septiembre de 2026 alcanzó los 870.78 mm, cifra que supera de forma considerable el promedio histórico anual para dicho periodo, ubicado en 665.24 mm.