Casi mil conductores cayeron en 'El Torito', a un mes de iniciar el Mundial 2026

A casi un mes del arranque de la Copa Mundial de Futbol 2026, 926 automovilistas fueron remitidos al Centro de Sanciones Administrativas, conocido como “El Torito”, tras rebasar el límite permitido de alcohol en la sangre.

Las cifras del programa Conduce Sin Alcohol “Copa Mundial de Futbol 2026” muestran que, entre el 11 de junio y el 9 de julio, agentes de Tránsito aplicaron 2 mil 912 pruebas de alcoholemia mediante pipeta (aire espirado) a conductores que fueron seleccionados tras una revisión inicial.

De ese total, 926 automovilistas, equivalentes al 31.8 por ciento, no aprobaron la prueba, es decir, prácticamente uno de cada tres superó el límite legal de alcohol en la sangre y fue remitido al “Torito”.

Previo a esas pruebas confirmatorias, la SSC realizó 278 mil 910 pruebas AlcoStop, un filtro preventivo que detecta la presencia de alcohol en el ambiente al interior de los vehículos y permite seleccionar a los conductores que deben someterse al examen de alcoholemia. Como parte de las sanciones aplicadas durante el operativo, 916 vehículos fueron enviados a depósitos vehiculares.

Además de los puntos de revisión, la dependencia reforzó la estrategia preventiva en los Festivales Futboleros, el FanFest del Zócalo, el perímetro de la Última Milla y los espacios de Park and Ride, donde efectuó 11 mil 507 pruebas amistosas y difundió recomendaciones para evitar conducir después de ingerir bebidas alcohólicas durante la justa mundialista.