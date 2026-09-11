Aseguran 150 toneladas de autopartes y detienen a seis tras cateos en Xochimilco e Iztapalapa

Un operativo conjunto entre la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), la Guardia Nacional y la Secretaría de Marina derivó en el aseguramiento de aproximadamente 150 toneladas de autopartes, así como en la detención de seis hombres en la alcaldía Xochimilco.

La acción formó parte de la Estrategia Integral Contra el Robo de Autopartes y Vehículos. El despliegue principal se ejecutó tras obtener una orden de cateo para una bodega ubicada en la avenida Aquiles Serdán, colonia Las Ánimas Santiago Tulyehualco.

En el sitio, las fuerzas de seguridad decomisaron diversos componentes vehiculares, entre ellos cajas de dirección, ejes, puertas, facias, amortiguadores, parabrisas, puentes y cofres. Además de las autopartes, los agentes aseguraron un arma de fuego, seis cartuchos útiles, 15 envoltorios con sustancia similar a la metanfetamina y ocho dispositivos móviles.

Durante la intervención fueron aprehendidos seis individuos de 19, 21, 38, 46, 47 y 55 años de edad.

Investigaciones de inteligencia señalan que los detenidos presuntamente integran una célula delictiva dedicada al almacenamiento, desmantelamiento y comercialización de vehículos robados tanto en la Ciudad de México como en el Estado de México.

Los sospechosos fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público para definir su situación jurídica.

En un hecho paralelo orientado al combate de este delito, efectivos de la SSC cumplimentaron un segundo cateo en un estacionamiento de la colonia Xalpa, alcaldía Iztapalapa.

En este inmueble se localizaron y aseguraron tres placas, dos chasises, un permiso para circular y un motor automotriz, por lo que el predio quedó resguardado por las autoridades.