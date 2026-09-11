Drenaje colapsado deja bajo el agua a habitantes de la Habana y San José en Tláhuac

Vecinos de la colonia la Habana y San José en la alcaldía de Tláhuac, en la Ciudad de México, sufrieron los estragos de la fuerte lluvia de la madrugada de este viernes y el desbordamiento de una parte del Lago de Chalco que se encuentra muy cerca de la zona afectada.

La falta de mantenimiento en la red del drenaje también fue un factor de que el agua se acumulara en un radio de un kilómetro afectando las casas y negocios de la colonia San José .

Un metro y medio en algunas zonas fue la altura que alcanzó el nivel del agua, los vecinos como pudieron salieron de sus casas para ir a trabajar otros de plano se quedaron a limpiar sus domicilios afectados.

Aquí nos estamos inundando , se encuentra usted limpiando su casa ? , Si..no la podía sacarla hasta que empezaron a sacar el agua de allá para que esta se fuera”, comento Emilio Campos, afectado por las inundaciones.

Colonias La Habana y San José en Tláhuac sufrieron inundaciones de hasta 1.5 metros por lluvias, desbordamiento del Lago de Chalco y fallas en el drenaje. Ricardo Vitela

Las autoridades de la alcaldía de Tláhuac apoyados por elementos de la Secretaría de seguridad Ciudadana implementaron un plan de acción para apoyo a la población afectada, con motobombas para el desagüe de las calles inundadas , el apoyo de vehículos vactor junto con el personal de la alcaldía para realizar las aperturas de las coladeras y destapar el sistema de drenaje que quedó colapsado en esta zona .

Algunas personas tuvieron que ser auxiliadas de la zona inundada utilizando maquinaria para evitar caminar por el área anegada, personal de la policía capitalina no solo auxilió a la población también estuvo atenta al apoyo de los perros callejeros o de algunos que salieron de sus domicilios tras la inundación para su cuidado y monitoreo .

Las labores de desazolve tardarán ya que el área afectada es muy extensa y se tiene que realizar la limpieza del sistema de drenaje para que por la red se pueda ir el agua y baja los niveles de las calles están inundadas.