Alertas por amenazas de suicidio en el C5 tocan su punto más alto a las 10 PM

Las 22:00 horas son uno de los momentos del día en los que el Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5) de la Ciudad de México recibe más reportes relacionados con amenazas de suicidio.

En el marco del Día Mundial para la Prevención del Suicidio, Salvador Guerrero coordinador del C5, explicó que la prevención debe comenzar con la capacidad de identificar señales de alerta, particularmente cuando una persona atraviesa episodios de depresión profunda o situaciones que pueden colocarla en una condición de riesgo.

En entrevista con Excélsior, el funcionario destacó la importancia de generar conciencia sobre un fenómeno que, sostuvo, puede prevenirse mediante acciones oportunas y políticas públicas de atención a la salud mental.

Los datos del C5 muestran que las llamadas relacionadas con amenazas de suicidio han disminuido en los últimos años.

En 2023 se contabilizaron 2 mil 237 reportes; en 2024 fueron 2 mil 231, mientras que en 2025 se registraron mil 992. Para 2026, en el periodo comparable, se contabilizan mil 368 casos.

De acuerdo con Guerrero, esta comparación representa una disminución de 38.8 por ciento en los reportes de amenazas de suicidio.

En cuanto a los intentos de suicidio, el C5 registró 3 mil 672 casos en 2023; 3 mil 199 en 2024; 3 mil 51 en 2025, y 2 mil 23 en 2026, lo que representa una reducción de aproximadamente 44 por ciento respecto al periodo inicial.

Entre 2023 y 2026, los reportes por amenazas de suicidio estuvieron relacionados en 55.1 por ciento con mujeres y 44.3 por ciento con hombres.

El coordinador del C5 alertó además sobre un cambio preocupante en el fenómeno: el incremento de situaciones de depresión profunda y conductas suicidas entre personas muy jóvenes, incluso menores de 15 años, particularmente durante y después de la pandemia.

Los reportes atendidos por el C5 permiten identificar también las principales formas en que se manifiestan las amenazas o intentos de suicidio. El uso o ingesta de pastillas o sustancias representa alrededor del 51.1 por ciento de los casos; las autolesiones concentran 30.1 por ciento; mientras que las amenazas o intentos de suspensión o ahorcamiento representan 7.2 por ciento.

Otros reportes corresponden a amenazas de arrojarse al vacío, inhalación de gases o químicos, arrojarse a las vías del Metro o frente a vehículos, así como intentos mediante arma de fuego.

El funcionario destacó que la administración de la jefa de Gobierno, Clara Brugada, ha colocado a la Ciudad de México en una posición de vanguardia en materia de políticas públicas para la atención de la salud mental.

Entre las acciones mencionó el Hospital de Salud Mental, los Centros Colibrí, el programa Vida Plena, Corazón Contento, la transformación del Instituto para la Atención y Prevención de las Adicciones, los Círculos de las Emociones y la *Línea 765 de Locatel, como herramientas para atender crisis emocionales y prevenir conductas suicidas.

El llamado, subrayó, es a no ignorar las señales de alerta y buscar ayuda ante cualquier situación que pueda representar un riesgo, especialmente cuando se trata de niñas, niños y adolescentes.