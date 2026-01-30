Abuelita va de visita a penal de Santa Martha, la revisan y acaba detenida

Una abuelita fue a visitar a una presa en el penal femenil de Santa Martha, ubicado en la alcaldía Iztapalapa de la Ciudad de México (CDMX), y acabó detenida tras una revisión.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) informó sobre la detención de la mujer de 78 años de edad, misma que fue puesta a disposición ante el agente del Ministerio Público, quien determinará su situación jurídica y realizará las investigaciones correspondientees.

¿Por qué detuvieron a la abuelita en el penal de Santa Marhta?

La dependencia de seguridad que encabeza Pablo Vázquez en la CDMX, indicó que el hecho ocurrió mientras las custodias penitenciarias realizaban labores de revisión a las ciudadanas que visitan a las personas privadas de la libertad en el Centro Femenil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla.

Cuando la mujer llegó pretendiendo visitar a una persona privada de la libertad, las oficiales se percataron que se veía visiblemente nerviosa y trataba de evadir los filtros de revisión.

Al notar dicha actitud y conforme a los protocolos de actuación policial, las uniformadas realizaron a la abuelita una revisión preventiva.

Detenida en penal de Santa Martha. Especial

A la mujer le hallaron una bolsa transparente con 22 gramos de un vegetal verde seco con características de la marihuana, entre su ropa interior y su vientre.

Por tal motivo, la abuelita fue detenida inmediatamente.

Revisión y control de visitas en prisiones de CDMX

En general en los centros penitenciarios de Sistema Penitenciario de la Ciudad de México (CDMX) las visitas se revisan así:

Qué revisan y cómo es el control en las visitas

Documentación y registro previo: para poder entrar tienes que estar registrado como visitante. Muchas veces eso implica llenar un registro vía sistema digital, con tus datos, subir documentos (identificación oficial, CURP, comprobante de domicilio, vínculo con la persona privada de la libertad, etc.) y esperar autorización.

Identificación al entrar: debes llevar identificación oficial vigente — la misma que usaste para solicitar la visita — para que verifiquen tus datos.

Revisión de persona y pertenencias: al ingresar (y también al salir), tanto tú como tus pertenencias deben pasar por revisión: pueden revisarte a ti (cacheo / inspección corporal) y revisar lo que llevas contigo.

Prohibiciones estrictas sobre objetos, ropa, alimentos: están prohibidos ciertos objetos, ropa o alimentos — por ejemplo, sustancias tóxicas, bebidas alcohólicas, algunos empaques / envases, comida congelada, envases de vidrio, gelatinas o ciertas “presentaciones” de alimentos, solventes, armas, objetos de valor intercambiables, etc.

Revisiones por personal del mismo género y respetando dignidad: si se realiza una revisión corporal, debe llevarla a cabo personal de seguridad del mismo género que el visitante, sin vulnerar su integridad, y no se puede obligar a desnudos ni actos que violen dignidad.

Registro biométrico para visitas autorizadas: en muchos casos, una vez aprobado tu registro como visitante, debes acudir al penal en la fecha asignada y registrar tus huellas dactilares — después, para entrar las veces siguientes puedes usar ese registro biométrico en torniquetes.

Qué revisan con especial atención (por seguridad)

Buscan prevenir la entrada de objetos prohibidos (drogas, bebidas alcohólicas, armas, sustancias peligrosas, etc.). Así ha ocurrido en algunos casos de personas que intentaron ingresar drogas escondidas.

Revisión de actitud: si el personal detecta “actitud sospechosa” puede dar lugar a una revisión más minuciosa.

Las visitas son monitoreadas, y los accesos (y salidas) bien controlados — con personal de seguridad, registro y vigilancia.

