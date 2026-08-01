Seguiremos haciendo caminos en la Mixteca Oaxaqueña: Sheinbaum

Como parte del Plan General Lázaro Cárdenas, la presidenta Claudia Sheinbaum supervisó la reconstrucción de caminos en Santo Domingo Tonalá, Oaxaca, y anunció que mientras esté al frente del gobierno seguirá construyendo infraestructura carretera en la Mixteca.

“Primer punto: caminos. Hay que resolver que mejoren todos los caminos de la Mixteca y ya iniciamos, ya iniciamos el año pasado y no vamos a parar, mientras estemos en la Presidencia, mientras el pueblo de México considere que debemos de seguir en la Presidencia vamos a seguir haciendo caminos en la Mixteca”, informó.

La mandataria detalló que son cuatro tipos de caminos los que se atienden en la región: la rehabilitación de caminos principales, rehabilitación de los caminos secundarios, los caminos artesanales y los caminos rurales o también conocidos como sacacosechas.

Como segundo punto, la jefa del Ejecutivo Federal destacó la construcción de obras de agua potable como el rescate de las Plantas de Tratamiento que fueron abandonadas por los municipios ante la falta de recursos.

Anunció una nueva tarifa de electricidad para que las plantas de tratamiento puedan seguir operando; además de acercar el riego a las zonas agrícolas.

Agregó que otras prioridades del Plan General Lázaro Cárdenas es el fortalecimiento de las escuelas, a través del programa La Escuela es Nuestra; la rehabilitación y equipamiento de las Casas de Salud municipales, que se sumen a los Centros de Salud y nuevos hospitales.

El director general del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), Adelfo Regino Montes, informó que en este 2026 se van a construir 76 caminos artesanales en la Mixteca Oaxaqueña, con una inversión de mil 255 millones de pesos y una longitud de 193.5 kilómetros.

El secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Jesús Antonio Esteva Medina, detalló que la inversión total en obras carreteras para la mixteca oaxaqueña asciende a casi 4 mil 900 millones de pesos para una cobertura de mil 137 kilómetros.

El gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, agradeció a la presidenta por llevar estas obras a quienes más lo necesitan e informó que desde el gobierno estatal se suma con una inversión de 5 mil millones de pesos para fortalecer la infraestructura carretera.