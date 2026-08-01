Impulsada por el PVEM, reforma legal permite histórico aseguramiento de fauna silvestre en Durango

El Partido Verde Ecologista de México (PVEM) destacó la efectividad de la reforma marco impulsada por su bancada en el Congreso de la Unión, la cual dio su primer gran resultado tras un operativo conjunto en Durango donde se rescataron dos tigres de Bengala y otros 18 ejemplares de fauna silvestre.

El instituto político recordó que la modificación legislativa, aprobada en diciembre pasado, faculta a las autoridades ambientales para requerir el apoyo formal de la Guardia Nacional en labores de prevención, inspección, vigilancia y combate directo a los delitos contra el medio ambiente.

Gracias a este nuevo esquema normativo promovido por el Verde, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) articuló una respuesta coordinada con la Guardia Nacional, el Ejército Mexicano y la Fiscalía General de República (FGR).

Durante la intervención en la colonia Las Huertas, las fuerzas federales aseguraron a dos tigres de Bengala que presentaban cuadros graves de maltrato, desnutrición y lesiones en las garras, los cuales fueron trasladados para recibir atención especializada. Asimismo, la acción conjunta permitió el resguardo de 18 reptiles de distintas especies —incluyendo boas, iguanas, varanos y tortugas— cuya legal posesión no logró ser acreditada.

Desde la dirigencia del Partido Verde se subrayó que este aseguramiento demuestra la trascendencia de dotar al Estado de herramientas legales sólidas para combatir el tráfico ilegal de especies y desarticular las redes que amenazan la biodiversidad.

El PVEM reafirmó que mantendrá una agenda legislativa prioritaria orientada a fortalecer la protección animal, endurecer el castigo a las infracciones ambientales y salvaguardar los ecosistemas del país.