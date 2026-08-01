Registra Guanajuato baja histórica en homicidios dolosos y deja el primer lugar nacional

Guanajuato cerró el mes de julio de 2026 con un registro de 95 homicidios dolosos, la cifra más baja reportada en los últimos nueve años. De acuerdo con datos preliminares de la Mesa Nacional de Seguridad, el estado no registraba un nivel inferior a las 100 víctimas mensuales desde marzo de 2017, cuando se contaron 97 casos.

Con este resultado, la entidad gobernada por Libia Dennise García Muñoz Ledo hila un año y cinco meses de disminución sostenida en este delito, al bajar su promedio diario a 3.06 víctimas. La cifra representa una reducción de 75.9% en comparación con febrero de 2025, periodo que marcó el punto más crítico de la actual administración con una media de 12.7 homicidios al día.

El descenso también modificó la posición del estado en el mapa nacional delictivo. Guanajuato abandonó el primer lugar en cifra absoluta de víctimas para ubicarse en el tercer sitio, por debajo de Chihuahua (104 casos) y Sinaloa (99). En la tasa por cada 100 mil habitantes, la entidad descendió hasta la novena posición nacional con un índice de 1.44, situándose detrás de estados como Sinaloa (3.09), Morelos (2.71), Colima (2.59) y Chihuahua (2.54).

Las autoridades atribuyen este avance a la implementación de la Coordinación Operativa de la Nueva Fuerza de Inteligencia Anticrimen (CONFIA), estrategia basada en el trabajo conjunto de la Secretaría de Seguridad y Paz del Estado, la Fiscalía de Guanajuato y las 46 policías municipales, en articulación directa con el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional, la FGR y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana federal.