Refuerzan Edomex y CDMX coordinación metropolitana de seguridad desde Toluca

Con el objetivo de consolidar una estrategia regional coordinada para combatir el crimen en sus zonas limítrofes, autoridades del Estado de México y de la Ciudad de México sostuvieron una reunión de alto nivel en las instalaciones del Centro de Control, Comando, Comunicación, Cómputo y Calidad (C5) de la capital mexiquense.

El Secretario General de Gobierno del Estado de México, Horacio Duarte Olivares, y el Secretario de Seguridad del Estado de México, Cristóbal Castañeda Camarillo, recibieron a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, para realizar una reunión de coordinación metropolitana en materia de seguridad, en la que acordaron ampliar el uso de tecnologías de videovigilancia compartidas, incrementar los operativos conjuntos y reforzar las labores de inteligencia e investigación estratégica en los municipios y alcaldías colindantes.

Horacio Duarte destacó que esta sinergia responde a la directriz nacional marcada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para trabajar en unidad dentro de la Cuarta Transformación.

Por su parte, Castañeda Camarillo enfatizó que para la gobernadora mexiquense, Delfina Gómez Álvarez, la articulación de esfuerzos con las autoridades capitalinas constituye una prioridad indispensable para frenar ilícitos de alto impacto como el homicidio doloso, la extorsión, el robo de vehículos y el despojo de inmuebles.

La reunión metropolitana se da en el marco de una tendencia a la baja en la incidencia delictiva del Estado de México. De acuerdo con cifras oficiales registradas del 1 de enero al 30 de junio, la entidad reportó una reducción general de 30.18 por ciento en delitos de alto impacto. Entre los descensos más significativos destacan la extorsión con una baja de 39.56 por ciento, el homicidio doloso con 36.39 por ciento, el robo de vehículo con violencia con 35.90 por ciento y el secuestro con 23.08 por ciento.

A la mesa de trabajo asistieron también el Secretario de Gobierno capitalino, César Cravioto; el Secretario de Seguridad Ciudadana de la CDMX, Pablo Vázquez Camacho; la Fiscal capitalina, Bertha Alcalde Luján, junto con mandos de la Fiscalía mexiquense y del Gabinete de Seguridad de la Ciudad de México.