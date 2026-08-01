Alfonso Durazo acelera en Sonora la transición energética con 'Techos Solares para el Bienestar'

En un movimiento estratégico que combina la mitigación del cambio climático con el alivio económico a las familias más vulnerables, el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, puso en marcha en la capital del estado el programa “Techos Solares para el Bienestar”, con el cual proyecta beneficiar hasta a 10 mil hogares de Hermosillo mediante la instalación totalmente gratuita de sistemas de energía fotovoltaica.

Con la firme intención de reducir la brecha de desigualdad en una región caracterizada por sus extremas temperaturas, el mandatario estatal resaltó que Sonora se posiciona como la segunda entidad del país en implementar este programa federal. La iniciativa, coordinada en estrecho respaldo con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, busca intervenir de manera prioritaria en la economía doméstica durante los periodos de mayor consumo eléctrico.

El mandatario detalló que el impacto social de la medida se reflejará directamente en el bolsillo de la población beneficiada, alcanzando reducciones drásticas de hasta un 89 por ciento en la tarifa de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) durante la temporada de verano, y de un 49 por ciento durante el invierno. Durazo Montaño enfatizó que los apoyos están orientados exclusivamente a familias en situación de vulnerabilidad, abarcando sectores urbanos de Hermosillo, la Costa y comunidades rurales del municipio.

Para esta primera etapa, el plan contempla equipar cinco mil viviendas, con miras a duplicar la meta a diez mil fincas. De acuerdo con las reglas de operación, la convocatoria va dirigida a hogares con tarifa doméstica que mantengan un consumo promedio de entre 400 y 1,500 kilowatts-hora durante los meses críticos de julio y agosto.

Por su parte, el secretario de Bienestar en la entidad, Fernando Rojo de la Vega, confirmó que, tras el éxito de las pruebas piloto realizadas en Baja California, el proceso de registro en Sonora muestra una respuesta masiva por parte de la ciudadanía. Las inscripciones continúan abiertas a través del portal oficial techosolarbienestar.energia.gob.mx, donde únicamente se requiere capturar la Clave Única de Registro de Población (CURP) y el número de servicio del recibo de luz.

Con la consolidación de esta política pública, Alfonso Durazo reafirma su liderazgo en la agenda de energías limpias en el norte del país, alineando el desarrollo del estado con el proyecto transformador del Gobierno Federal y garantizando que los avances tecnológicos y ecológicos se traduzcan en un beneficio social directo para quienes más lo necesitan.