Salud investiga casos de ciclosporiasis reportados en Reino Unido tras viajes a Quintana Roo

Las autoridades sanitarias de México pusieron en marcha acciones de verificación inmediata tras recibir la notificación del Reino Unido sobre el contagio de ciclosporiasis en viajeros británicos que visitaron el estado de Quintana Roo.

El Centro Nacional de Enlace para el Reglamento Sanitario Internacional de la Secretaría de Salud fue notificado por las autoridades del Reino Unido sobre la identificación de estos casos en personas que previamente viajaron a Quintana Roo. En respuesta inmediata, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA) y la Dirección General de Epidemiología desplegarán visitas de inspección a los establecimientos involucrados.

A pesar de la alerta emitida, el Gobierno de México precisó que los análisis de detección del parásito Cyclospora cayetanensis—realizados conjuntamente entre las agencias sanitarias de México y de Estados Unidos— no han identificado la presencia del microorganismo en las muestras recolectadas hasta el momento por ambos países.

Por su parte, la Cofepris enfatizó que las investigaciones en curso se llevan a cabo bajo estrictos protocolos y estándares internacionales para asegurar la solidez técnica y la trazabilidad de los hallazgos. Las autoridades continuarán con el monitoreo en la zona turística para descartar cualquier riesgo a la salud pública.