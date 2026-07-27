Morena reconoce el liderazgo del gobernador de Hidalgo, Julio Menchaca

La presidenta nacional de Morena, Ariadna Montiel Reyes, sostuvo un encuentro privado con el gobernador de Hidalgo, Julio Menchaca Salazar, en el marco de los trabajos de organización interna que la cúpula partidista despliega en el centro del país. La gira de trabajo que realiza la dirigente partidista, tiene el objetivo de reunirse con las estructuras del Movimiento de Regeneración Nacional y evaluar el avance de los programas políticos en la entidad.

La agenda de trabajo, que se realizó en la ciudad de Pachuca, incluyó una mesa de diálogo centrada en la coordinación entre la administración estatal y el gobierno federal. Durante el encuentro, se abordaron temas relativos a los asuntos políticos nacionales y del estado de Hidalgo, ratificando la sintonía que guarda el Ejecutivo local con las directrices que emanan de la dirigencia central de Morena.

La presidencia de Morena subrayó la relevancia estratégica que mantiene el gobernador Julio Menchaca para el proyecto político de la Cuarta Transformación, al señalar que “esta visita por parte de la presidenta del comité nacional representa un claro reconocimiento al liderazgo que consolida Julio Menchaca en Hidalgo”.

La vinculación entre las estructuras locales del movimiento y la administración estatal busca consolidar el trabajo territorial de cara a los siguientes compromisos de la agenda gubernamental y partidista en el estado. Desde los mandos centrales se remarcó la trascendencia de mantener un canal de comunicación directo con la jefatura del Ejecutivo en Pachuca, enfatizando “su relevante papel dentro del movimiento” como un referente institucional clave en la región centro del país.