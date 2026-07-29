Tianguis del Bienestar avanzan en Guerrero: Rosa Icela Rodríguez

La secretaria de gobernación, Rosa Icela Rodríguez Velázquez realizó gira de trabajo por el estado de Guerrero.

Desde su cuenta en redes sociales, la funcionaria informó que su presencia en la entidad gobernada por Evelyn Salgado Pineda fue con el propósito de dar seguimiento a las acciones desplegadas para combatir las causas de la violencia en el país, a través de la instalación de los programas Sí al Desarme Sí a la Paz y Tianguis del Bienestar.

En específico, Rodríguez Velázquez comentó que viajó a la zona de la Montaña Alta de Guerrero para repartir de manera gratuita artículos de primera necesidad asegurados en distintas aduanas del país tales como ropa, calzado, telas, mochilas, platos, enseres domésticos, paraguas y otros artículos nuevos.

"Hoy estuvimos en la Montaña Alta de #Guerrero, donde reafirmamos que la paz se construye atendiendo las causas de la violencia; por eso llevamos el #TianguisDelBienestar, para devolverle al pueblo lo que por derecho le corresponde, mediante la entrega gratuita de artículos nuevos de primera necesidad incautados en aduanas del país" se lee en el mensaje de Rodríguez Velázquez en la red social X.

Más tarde en un comunicado de prensa se detalló que la secretaria sostuvo que "los bienes incautados deben convertirse en bienestar para las familias mexicanas, porque un gobierno cercano es aquel que escucha, que comparte y que actúa”.

Además, Rodríguez Velázquez reportó que por mandato de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo se mantiene en la Montaña Alta de Guerrero un plan de trabajo multidisciplinario, el cual contempla el programa Sí al Desarme Sí a la Paz en la región de Olinalá a partir de este miércoles 29 de julio de este año.

"Por instrucciones de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum atendemos la Montaña Alta de #Guerrero con un plan de trabajo integral. Llevamos #SíAlDesarmeSíALaPaz a Olinalá, donde a partir de #hoy y hasta el 3 de agosto estará el módulo en la plaza principal para que la población intercambie de manera anónima y voluntaria armas de fuego por dinero en efectivo. Gracias a @Defensamx1 por contribuir a terminar con el peligro que representan" escribió en su mensaje la secretaria.

Al instalarse el módulo, la secretaria convocó a la población a retirar las armas de los hogares para evitar accidentes fatales e invitó a niñas y niños a intercambiar juguetes bélicos por juguetes didácticos.

En un balance del programa, detalló que ha recorrido 11 municipios de Guerrero, en los que "se han retirado 165 armas de fuego de los hogares, más de 5 mil cartuchos y 102 cargadores. A nivel nacional, la población ha canjeado 11 mil 738 armas: seis mil 456 cortas, tres mil 422 largas y mil 860 granadas".

A la gira de trabajo de la secretaria se incorporaron el secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo; así como la representante adjunta de la ONU-DH en México, Maia Campbell.

También estuvo presente la subsecretaria de Construcción de Paz, Participación Social y Asuntos Religiosos, Rocío Bárcena; y el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Arturo Medina.