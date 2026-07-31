Alcaldía BJ recupera sus parques; alcalde Luis Mendoza rehabilita el parque Pascual Ortiz Rubio

La alcaldía Benito Juárez puso en marcha un plan de intervención para la rehabilitación y mantenimiento de las áreas verdes en sus distintas colonias. Con la finalidad de que la población disponga de zonas recreativas en óptimas condiciones, el alcalde Luis Mendoza encabezó un despliegue operativo en la colonia Del Valle, a través del cual continúa la recuperación y conservación permanente de los espacios públicos de la demarcación.

Las cuadrillas de trabajo realizaron labores de mantenimiento preventivo y correctivo integral en el Parque Pascual Ortiz Rubio para elevar los estándares de seguridad y limpieza.

A través de un esfuerzo coordinado por la Dirección General Jurídica, Gobierno y Normatividad Urbana, se ejecutó una limpieza profunda que incluyó el arreglo de luminarias, poda de árboles y aplicación de pintura en mobiliario urbano. Las tareas también contemplaron la rehabilitación de juegos infantiles, pintura de pistas, banquetas y tubos, así como barrido manual, con el propósito de que niñas, niños, jóvenes y familias puedan disfrutar de un entorno adecuado.

El director general Jurídico, Gobierno y Normatividad Urbana, Diego Montiel, resaltó la trascendencia de destinar presupuesto y personal técnico a la atención de las áreas de esparcimiento.

“Recuperar y conservar nuestros parques es invertir en la calidad de vida de nuestra comunidad. Queremos que las familias tengan lugares seguros y dignos para convivir, hacer deporte y disfrutar de su tiempo libre”, afirmó el funcionario.

Por su parte, la directora Jurídica de la demarcación, Montserrat Flores, enfatizó que los trabajos de remozamiento garantizan el derecho de la niñez a la recreación dentro de su propio entorno vecinal.

El plan de trabajo en la demarcación a cargo del alcalde Luis Mendoza, no se limitará a un evento aislado, sino que mantendrá un calendario itinerante por las diversas colonias de la jurisdicción.

La administración local reafirmó su compromiso de dar seguimiento al mantenimiento de la imagen urbana en los parques de la zona sur de la Ciudad de México. El gobierno encabezado por Luis Mendoza concluyó que las obras de conservación urbana constituyen una herramienta central para devolver la tranquilidad y el orden a los barrios del sector. Las autoridades locales precisaron que los esfuerzos institucionales no se detendrán, bajo la premisa de que “en Benito Juárez, recuperar un parque es recuperar un espacio para la comunidad”.