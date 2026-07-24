Alcaldía Tlalpan reduce 8.2 puntos en percepción de inseguridad en encuesta de INEGI

La Alcaldía Tlalpan redujo la percepción de inseguridad por parte de la ciudadanía en 8.2 puntos porcentuales en el segundo trimestre de 2026, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Seguridad Pública (ENSU) publicada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), al pasar de 57.9 a 49.7 por ciento.

En su reporte trimestral, los resultados de la ENSU reflejan que la alcaldía Tlalpan se ubica entre las demarcaciones de la Ciudad de México con menor percepción de inseguridad, consolidando un ajuste positivo en la valoración que realiza la población sobre el entorno urbano.

La alcaldesa de Tlalpan, Gaby Osorio, explicó que el desempeño mostrado en las mediciones del INEGI responde a un modelo de trabajo transversal con las fuerzas del orden local y federal. La mandataria puntualizó que los resultados obtenidos coinciden directamente con “la estrategia integral de seguridad impulsada por la administración, basada en la coordinación permanente entre los tres órdenes de gobierno, el seguimiento diario de la incidencia delictiva y el fortalecimiento de la capacidad operativa”.

Uno de los ejes centrales de la estrategia es la Mesa para la Construcción de la Paz y Seguridad, un mecanismo de coordinación que reúne diariamente a representantes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, la Guardia Nacional, la Secretaría de la Defensa Nacional y la Alcaldía Tlalpan para enfocar el patrullaje en las zonas prioritarias de la demarcación.

Hasta el viernes 24 de julio, la actual administración en Tlalpan ha realizado 132 sesiones del gabinete de seguridad, un esquema de trabajo permanente que permite tomar decisiones con base en información actualizada para atender con mayor velocidad los llamados de auxilio en pueblos, comunidades y unidades habitacionales.

A la labor de inteligencia se suma la reestructuración del parque vehicular asignado a la vigilancia territorial, el cual presentaba rezagos operativos que limitaban los recorridos en las áreas de difícil acceso. Al inicio de la administración de Gaby Osorio se contaba con un inventario reducido de unidades, por lo que se impulsó la adquisición de unidades nuevas, lo que permitió incrementar el parque vehicular a 53 unidades —entre patrullas, motocicletas y cuatrimotos—, vehículos que reforzaron la presencia preventiva en zonas urbanas y de conservación, lo que permitió incrementar la cobertura en los cuadrantes más apartados de la alcaldía.