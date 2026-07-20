Gobernadora Maru Campos anuncia inversión por 80 mdd de ATI en Chihuahua

La gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, y la presidenta y CEO de la firma global ATI, Kimberly Fields, anunciaron una inversión por 80 millones de dólares para el establecimiento y la operación de la planta ATI Forged Products en la capital chihuahuense. El anuncio se dio en el marco de la inauguración del pabellón de nuestro país en la Feria Aeroespacial Farnborough 2026, donde la mandataria estatal afirmó que “desde aquí es conveniente enviar un mensaje de trabajo y de mucha colaboración para demostrar allá afuera quién es México”.

El proyecto de expansión del consorcio internacional representa una inyección de capital clave para el dinamismo industrial del norte de la República y un fuerte catalizador de empleo calificado. La nueva infraestructura contempla la generación de más de 230 empleos de alta especialización, destinados principalmente a técnicos y desarrolladores. Con este paso, el Gobierno del Estado busca contribuir al desarrollo de talento de alto valor agregado y fortalecer la posición del estado como uno de los principales destinos para la industria aeroespacial en México.

La negociación también abrió las puertas a una estrategia integral de proveeduría que busca beneficiar directamente a las micro, pequeñas y medianas empresas de la entidad. La gobernadora Maru Campos detalló que se busca robustecer la cadena de suministro local a través del encadenamiento productivo con esta multinacional. El objetivo central de la comitiva mexicana es “impulsar a los proveedores chihuahuenses e incrementar la integración de empresas de la entidad en las operaciones globales de ATI”, abriendo ventanas de comercialización en los mercados de Europa y Asia.

La jefa del Ejecutivo chihuahuense resaltó que la diplomacia corporativa y la unidad entre estados son herramientas indispensables para posicionar la marca país en el exterior. Frente a los retos de la relocalización de cadenas productivas o nearshoring, insistió en que el trabajo en equipo con la Federación Mexicana de la Industria Aeroespacial (FEMIA) permitirá “plasmar que tenemos muchas razones para ser una gran potencia no solo aeroespacial, sino en muchos rubros”.

Por su parte, la presidenta global de la corporación, Kimberly Fields, validó la certidumbre jurídica, la paz laboral y las ventajas logísticas que ofrece la frontera mexicana para las manufacturas de alta tecnología. Además, hizo hincapié en que la mano de obra local cuenta con credenciales competitivas a nivel global y “reconoció el talento chihuahuense y el acompañamiento que ha tenido del Gobierno del Estado para seguir creciendo en la industria Aeroespacial”.

ATI Materials destaca en los mercados bursátiles como un líder indiscutible en la producción de componentes de alta ingeniería para los sectores de defensa, energía y medicina.

Con este anuncio de inversión, Chihuahua reafirma su hegemonía en el mapa manufacturero, al dar soporte a un ecosistema que concentra a la mayoría de las firmas transnacionales del rubro que operan en territorio nacional.