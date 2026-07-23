Estrategia de seguridad de Puebla registró balance positivo en el primer semestre de 2026

La estrategia de seguridad implementada en el estado de Puebla registró un balance positivo al cierre del primer semestre del año. El gobernador de la entidad, Alejandro Armenta Mier, presentó los indicadores correspondientes a los primeros seis meses de 2026, los cuales presentan una reducción generalizada en los principales índices delictivos respecto al mismo periodo de 2025, lo que confirma el impacto de los operativos interinstitucionales en las distintas regiones del estado.

La disminución en los delitos de alto impacto muestra un avance significativo en el combate a la violencia. El mandatario estatal detalló que Puebla registra una disminución de 66.7 por ciento en homicidios dolosos y de 66 por ciento en feminicidios, además de reducciones sostenidas en ilícitos del fuero común como el robo a transeúnte, el robo en comercio y el robo cometido a bordo de motocicletas.

Alejandro Armenta sostuvo que la contención de la incidencia delictiva responde al trabajo coordinado entre la Guardia Nacional, Defensa, Marina, la Fiscalía General de la República, la fiscalía estatal, así como las áreas de Protección Civil y el modelo Centros LIBRE, que en Puebla opera bajo el nombre Casas Carmen Serdán.

“La seguridad se construye también desde la prevención y la atención a las causas y juventudes”, señaló Armenta Mier.

Señaló que, para mitigar los riesgos a los que se enfrentan las nuevas generaciones, la administración local complementa las labores de vigilancia con programas de integración deportiva, académica y cultural. El impulso al deporte y a la cultura, y la ampliación de oportunidades educativas forman parte integral de la estrategia estatal para alejar a niñas, niños, adolescentes y jóvenes de conductas de riesgo.

El gobernador Alejandro Armenta subrayó que los buenos resultados en materia de seguridad en el estado de Puebla también se derivan del trabajo coordinado entre los tres órdenes de gobierno y de la atención a las causas que originan la violencia, en línea con el Humanismo Mexicano que encabeza la presidenta Claudia Sheinbaum.

Con la presentación de estas cifras, la administración estatal reafirmó su compromiso de continuar con la coordinación operativa con los ayuntamientos y las dependencias federales para mantener la tendencia descendente en la delincuencia.