Tlalpan reduce 20% su incidencia delictiva en medio de la Copa del Mundo

Por Manuel Rodríguez

La alcaldía Tlalpan se consolidó como una de las demarcaciones con mejores resultados en materia de seguridad pública en la Ciudad de México. De acuerdo con el último reporte oficial de las autoridades capitalinas, la zona sur de la metrópoli "registró una disminución de 20 por ciento respecto al periodo anterior", un avance que la coloca a la cabeza de los esfuerzos de pacificación locales.

Durante la presentación del informe mensual de seguridad correspondiente al mes de junio, las autoridades locales destacaron el comportamiento de los indicadores delictivos en el sur de la urbe. Al respecto, el titular de la Agencia Digital de Innovación Pública (ADIP), Emiliano Calderón Mercado, puso énfasis en los resultados obtenidos en la demarcación y la calificó abiertamente como "una de las alcaldías con mayor reducción con 20 por ciento" en la comisión de delitos.

Este descenso en los índices de criminalidad se da en un periodo de alta exigencia para las fuerzas del orden de la capital mexicana, debido a la gran afluencia turística y los eventos masivos de carácter internacional. La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, admitió que junio representó "una de las pruebas más exigentes para la estrategia de seguridad de la capital del país por la celebración de la Copa Mundial de Fútbol y la concentración de millones de personas en calles y espacios públicos".

A pesar de la complejidad logística del torneo deportivo, la tendencia general de los delitos graves se mantuvo a la baja en toda la metrópoli de manera sostenida. El balance oficial revela que "junio de 2026 registró la cifra más baja de homicidios para ese mes en los últimos 15 años en la Ciudad de México", consolidando además una reducción semestral del 8 por ciento en ilícitos de alto impacto frente a 2025 y un desplome del 64 por ciento en comparación con el primer semestre de 2019.

La administración capitalina sostiene que estos resultados no son fortuitos, sino el producto de una metodología estructurada que ataca los factores de riesgo desde la raíz social. La mandataria Clara Brugada atribuyó el éxito a "una estrategia de ocho ejes, entre ellos la atención a las causas, la coordinación interinstitucional, el fortalecimiento policial, la inteligencia y la investigación, la policía de proximidad y la evaluación territorial permanente".

En el ámbito local, la alcaldesa de Tlalpan, Gaby Osorio, mantiene un despliegue constante de supervisión en conjunto con mandos de distintos niveles de gobierno. Como parte de esta coordinación diaria, esta semana se llevó a cabo la sesión número 125 de la Mesa de Seguridad y Construcción de Paz, un mecanismo donde las "autoridades de distintos niveles de gobierno revisan de manera diaria la incidencia delictiva y definen acciones de atención en el territorio".

La estrategia de pacificación en Tlalpan no se limita a las oficinas gubernamentales, sino que busca la participación activa de los habitantes en las zonas prioritarias de la demarcación. Para lograr este acercamiento, se implementaron las Mesas Itinerantes de Seguridad, un modelo que se despliega quincenalmente en los vecindarios "para escuchar directamente a vecinas y vecinos, revisar problemáticas específicas y dar seguimiento a reportes y acuerdos" en materia de prevención del delito.

El fortalecimiento de la vigilancia en la alcaldía se complementa con un incremento sustancial en el equipamiento vehicular asignado a los sectores más vulnerables de la demarcación. Mientras que al inicio de la gestión local únicamente se operaba con seis unidades, hoy en día "suman 53 unidades propias destinadas a reforzar la vigilancia y la atención en colonias, pueblos y barrios organizados por cuadrantes para una mejor y rápida atención" a las emergencias ciudadanas.