"Aquí enfrentamos al crimen con la ley": Maru Campos defiende modelo de seguridad de Chihuahua

En un mensaje divulgado en sus redes sociales, la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, se refirió a los audios difundidos esta semana donde se escucha a la mandataria de Baja California, Marina del Pilar. Indicó que la autenticidad de las grabaciones fue reconocida por el propio gobierno de dicha entidad.

Agregó que se ofreció información de seguridad nacional a un gobierno extranjero, lo que ha desatado una profunda crisis política en la agenda nacional. Puntualizó que la situación de ambas entidades es radicalmente opuesta.

Deslindó por completo a su administración de cualquier irregularidad legal. "En Chihuahua hemos enfrentado al crimen con la ley en la mano. Yo no tengo nada que ocultar ni tengo cargos en mi contra en Estados Unidos", puntualizó.

Ante este escenario, emitió un enérgico llamado para aplicar con severidad la legislación vigente a cualquiera que haya pactado con el crimen organizado, a quienes calificó como “los verdaderos traidores a México”.

Al hacer referencia a la situación actual de Rubén Rocha Moya, la mandataria chihuahuense denunció que las pruebas de impunidad y complicidad se acumulan diariamente.

Campos advirtió que las evasivas discursivas ya no logran engañar a la sociedad y que la falta de Estado de derecho provoca pérdidas en seguridad, confianza, inversiones y empleos para el país.

Su posicionamiento concluyó con un llamado a la ciudadanía a mantener la memoria activa como la principal herramienta contra la impunidad en la defensa del interés supremo de la nación.